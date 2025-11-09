Advertisement

لبنان

رؤية فرنسية للبنان والمنطقة: ربط التقدم بتنازلات إسرائيلية غير فعال

Lebanon 24
09-11-2025 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1440200-638983499553328566.webp
Doc-P-1440200-638983499553328566.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت رندى تقي الدين في" النهار": ترى مصادر ديبلوماسية فرنسية متابعة للوضع في الشرق الأوسط أن القصف الإسرائيلي شبه اليومي على الجنوب اللبناني هو بمثابة ضغط إسرائيلي على لبنان لكي يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية
Advertisement
أما الموقف الأميركي فيبدو غامضاً حيال هذا التصعيد، إذ إن زيارة مورغان أورتاغوس الأخيرة إلى بيروت لم تُظهر تشدداً في الموقف من اللبنانيين، لكن يبدو أن إدارتها عاجزة عن كبح التصعيد الإسرائيلي، وهذا التناقض في الموقف الأميركي يجعل الوضع معقداً وخطيراً. فلبنان في موقع ضعف كونه لا يملك أدوات ضغط حقيقية، وأن ربط قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أي تقدم بتنازلات إسرائيلية يعتبر غير فعّال، وكل الأطراف من ضمنها فرنسا تشعر بأنها محشورة وتعتمد على الأميركيين. وترجّح المصادر أن "حزب الله" لم يُعِد تفعيل كل قدراته كما يزعم، واستحالة التحقق ميدانياً من ذلك هي لمصلحة السردية الإسرائيلية. رغم ذلك، ترى المصادر أنه رغم الإحباط السائد في صفوف الشعب اللبناني إزاء أداء الحكومة اللبنانية وبأن الأمور لا تتحرك، فهناك تقدم فعلي، والمثل على ذلك تحديث المطار، ومشاريع أخرى مشابهة كانت تنتظر منذ سنوات للتنفيذ وقد أُنجزت، فالشعب لا يشعر بهذا التقدم لأنه بقيت مشاكل كبرى مثل الكهرباء.
والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة، والأطراف ما زالت في طور التفاوض، لكن تم تحقيق تقدم في بعض النقاط المحددة. وإذا أخذت النقطة التي كانت تشكل خلافاً بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وتحديداً الدين البالغ 16.5 مليار دولار الذي يعتبر مصرف لبنان أن له على الدولة اليوم، فقد اقتربت وجهات النظر، والاتجاه إلى تسوية حول الموضوع ليس فقط من الجانب اللبناني بل أيضاً مع صندوق النقد الدولي.
اتفق وزير المال والحاكم على تكليف شركة KPMG Netherlands من أجل التثبت من واقعية هذا الدين ومن قيمته، وبعد ذلك يتم إدراجه في ميزانية مصرف لبنان ولكن على أساس قيمته الحالية، ما سيعطي بين 2 إلى 4 مليارات دولار تقريباً. أما المفاوضات بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي حول توجه الحسابات العامة على فترة 2026 - 2030، فهناك تقدم حول الموضوع. وبالنسبة لقانون المصارف والفجوة المالية، فالتوقع أن تكون على طاولة مجلس الوزراء في نهاية هذا الشهر. وترى المصادر أنه رغم بقاء نقاط خلاف مع صندوق النقد، خصوصاً نقطة بالغة التعقيد حول تفريغ هرمية الديون، فيمكن الخروج منها إذا أبدى صندوق النقد قدراً أكبر من المرونة وقلّل من تصلّبه الحالي.  
مواضيع ذات صلة
جرعة دعم أميركية وفرنسية للبنان وماكرون مصمم على عقد مؤتمرين لدعم الجيش وإعادة الإعمار
lebanon 24
10/11/2025 10:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: قمة السلام بشرم الشيخ تأتي في ضوء رؤية ترامب لتحقيق السلام بالمنطقة
lebanon 24
10/11/2025 10:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
Ulefone تعلن عن حاسب بكاميرات رؤية ليلية
lebanon 24
10/11/2025 10:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شرق أوسط جديد من دون نفط... ولبنان بلا طاقة ولا رؤية
lebanon 24
10/11/2025 10:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الأميركيين

مصرف لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2025-11-10
03:01 | 2025-11-10
03:00 | 2025-11-10
02:57 | 2025-11-10
02:52 | 2025-11-10
02:45 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24