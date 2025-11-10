أسئلة فاتيكانية عن شخصيات محددة

Advertisement

افاد مصدرٌ معني بتنظيم زيارة البابا إلى ، نهاية الشهر الحالي، بأنّ المراجع الفاتيكانية تُبدي اهتماماً بمعرفة الكثير من الأمور عن لبنان، ليس فقط على الصعيد التنظيمي، بل من خلال الاستفسار ممّن يعنيهم الأمر عن عددٍ من الشخصيات التي قد يصادف وجودها في مواقع مسؤولة ضمن الأماكن التي سيزورها البابا.وأوضح المصدر أنّ الهدف من ذلك ليس أمنياً أو تنظيمياً، بل ليكون البابا، في زيارته الراعوية الأولى بعد انتخابه، على دراية بسِيَر الأشخاص الذين قد يتوجّه إليهم بأسئلة أو بكلمات تتعلّق بالمكان الذي يوجدون فيه، أو بالمهامّ الرعوية أو الإنسانية التي يتولّونها.