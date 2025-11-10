Advertisement

لبنان

أسئلة فاتيكانية عن شخصيات محددة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 01:45
افاد  مصدرٌ معني بتنظيم زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، نهاية الشهر الحالي، بأنّ المراجع الفاتيكانية تُبدي اهتماماً بمعرفة الكثير من الأمور عن لبنان، ليس فقط على الصعيد التنظيمي، بل من خلال الاستفسار ممّن يعنيهم الأمر عن عددٍ من الشخصيات التي قد يصادف وجودها في مواقع مسؤولة ضمن الأماكن التي سيزورها البابا. 
وأوضح المصدر أنّ الهدف من ذلك ليس أمنياً أو تنظيمياً، بل ليكون البابا، في زيارته الراعوية الأولى بعد انتخابه، على دراية بسِيَر الأشخاص الذين قد يتوجّه إليهم بأسئلة أو بكلمات تتعلّق بالمكان الذي يوجدون فيه، أو بالمهامّ الرعوية أو الإنسانية التي يتولّونها.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

