Advertisement

لبنان

التأجيل وارد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-11-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1440261-638983600016463311.jpeg
Doc-P-1440261-638983600016463311.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية على أكثر من مستوى ، إلا أن الكواليس السياسية بدأت تشهد حديثًا متزايدًا عن احتمال تأجيل هذا الاستحقاق.
مصادر مطّلعة تشير إلى أن معظم القوى السياسية تتصرف وكأنّ الانتخابات لن تُجرى في موعدها المحدد، إذ ينتظر الجميع ما تصفه بعض الأوساط بـ"الحدث الفاصل" الذي قد يفرض واقعًا جديدًا ويدفع باتجاه التأجيل.
Advertisement
هذا التأجيل، إن حصل، لن يكون طويلًا كما يتخوف البعض، بل من المرجح أن يكون محدودًا زمنيًا، ريثما تتضح بعض المسارات السياسية والإقليمية التي ما زالت عالقة وتؤثر مباشرة على المشهد الداخلي اللبناني.






المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إنتظار حذر والتأجيل وارد
lebanon 24
10/11/2025 10:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد لمكالمة بين وزيرين: جميعهم يريدون التأجيل
lebanon 24
10/11/2025 10:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لا مفر من الإنتخابات.. قرار التأجيل مكلف على مَن يريده
lebanon 24
10/11/2025 10:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فريد الخازن: ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بإن قطار التأجيل قد انطلق مع اصرارنا على ان الاستحقاقات الدستورية يجب ان تجري في مواعيدها
lebanon 24
10/11/2025 10:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2025-11-10
03:01 | 2025-11-10
03:00 | 2025-11-10
02:57 | 2025-11-10
02:52 | 2025-11-10
02:45 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24