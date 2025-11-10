24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التأجيل وارد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-11-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية على أكثر من مستوى ، إلا أن الكواليس السياسية بدأت تشهد حديثًا متزايدًا عن احتمال تأجيل هذا الاستحقاق.
مصادر مطّلعة تشير إلى أن معظم
القوى السياسية
تتصرف وكأنّ الانتخابات لن تُجرى في موعدها المحدد، إذ ينتظر الجميع ما تصفه بعض الأوساط بـ"الحدث الفاصل" الذي قد يفرض واقعًا جديدًا ويدفع باتجاه التأجيل.
Advertisement
هذا التأجيل، إن حصل، لن يكون طويلًا كما يتخوف البعض، بل من المرجح أن يكون محدودًا زمنيًا، ريثما تتضح بعض المسارات السياسية والإقليمية التي ما زالت عالقة وتؤثر مباشرة على المشهد الداخلي اللبناني.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إنتظار حذر والتأجيل وارد
Lebanon 24
إنتظار حذر والتأجيل وارد
10/11/2025 10:27:14
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد لمكالمة بين وزيرين: جميعهم يريدون التأجيل
Lebanon 24
رصد لمكالمة بين وزيرين: جميعهم يريدون التأجيل
10/11/2025 10:27:14
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مفر من الإنتخابات.. قرار التأجيل مكلف على مَن يريده
Lebanon 24
لا مفر من الإنتخابات.. قرار التأجيل مكلف على مَن يريده
10/11/2025 10:27:14
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب فريد الخازن: ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بإن قطار التأجيل قد انطلق مع اصرارنا على ان الاستحقاقات الدستورية يجب ان تجري في مواعيدها
Lebanon 24
النائب فريد الخازن: ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بإن قطار التأجيل قد انطلق مع اصرارنا على ان الاستحقاقات الدستورية يجب ان تجري في مواعيدها
10/11/2025 10:27:14
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوى السياسية
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
Lebanon 24
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:19 | 2025-11-10
10/11/2025 03:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
03:01 | 2025-11-10
10/11/2025 03:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
Lebanon 24
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
03:00 | 2025-11-10
10/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضربة كانت قوية.. شاهدوا لحظة استهداف غارة إسرائيلية سيارة أمس في حومين
Lebanon 24
الضربة كانت قوية.. شاهدوا لحظة استهداف غارة إسرائيلية سيارة أمس في حومين
02:57 | 2025-11-10
10/11/2025 02:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير 3 منازل في حولا ليلًا
Lebanon 24
تفجير 3 منازل في حولا ليلًا
02:52 | 2025-11-10
10/11/2025 02:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:19 | 2025-11-10
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:01 | 2025-11-10
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
03:00 | 2025-11-10
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
02:57 | 2025-11-10
الضربة كانت قوية.. شاهدوا لحظة استهداف غارة إسرائيلية سيارة أمس في حومين
02:52 | 2025-11-10
تفجير 3 منازل في حولا ليلًا
02:45 | 2025-11-10
جشي من كفررمان : لن نخضع للمشاريع الأميركية والإسرائيلية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24