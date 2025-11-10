التأجيل وارد

Advertisement

رغم انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية على أكثر من مستوى ، إلا أن الكواليس السياسية بدأت تشهد حديثًا متزايدًا عن احتمال تأجيل هذا الاستحقاق.مصادر مطّلعة تشير إلى أن معظم تتصرف وكأنّ الانتخابات لن تُجرى في موعدها المحدد، إذ ينتظر الجميع ما تصفه بعض الأوساط بـ"الحدث الفاصل" الذي قد يفرض واقعًا جديدًا ويدفع باتجاه التأجيل.هذا التأجيل، إن حصل، لن يكون طويلًا كما يتخوف البعض، بل من المرجح أن يكون محدودًا زمنيًا، ريثما تتضح بعض المسارات السياسية والإقليمية التي ما زالت عالقة وتؤثر مباشرة على المشهد الداخلي اللبناني.