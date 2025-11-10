Advertisement

لبنان

"بازار" الحرب والتصعيد.. المبادرات لا تزال قائمة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
10-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1440297-638983649363012720.jpg
Doc-P-1440297-638983649363012720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسود الأجواء السياسية والأمنية في لبنان حالة من الحذر الشديد، بعد أسبوع حافل بالتصعيد والمخاوف التي أعادت إلى الواجهة احتمالات الانفجار الكبير. إلا أنّ مؤشرات الأيام الأخيرة توحي بأنّ العقلانية بدأت تعود تدريجيًا إلى المشهد، مدفوعةً بمساعٍ إقليمية ودولية تهدف إلى منع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، خصوصًا بعد أن تبيّن أنّ لا مصلحة لأي طرف في توسيع رقعة الاشتباك.
Advertisement

مصادر مطّلعة تشير إلى أنّ المبادرات التي طُرحت خلال الأسابيع الماضية ما زالت قائمة، بل اكتسبت زخمًا جديدًا بفضل الدفع الفرنسي الذي يُعاد إحياؤه في الكواليس. باريس تتحرك بهدوء، محاولةً دعم المبادرة المصرية، مع تأكيد ضرورة التهدئة وضبط النفس.

هذا الزخم يندرج ضمن رؤية أوسع هدفها تثبيت الاستقرار في لبنان وتفادي أي حرب قد تكون تداعياتها كارثية على الجميع.

في هذا الإطار، جاء البيان الأخير الصادر عن حزب الله ليحمل أكثر من رسالة. فبينما رأى البعض فيه تصعيدًا كلاميًا، قرأه آخرون كمحاولة متوازنة لإرسال إشارات مزدوجة: أولى إيجابية تُعبّر عن انفتاح ضمني على الجهود الدبلوماسية القائمة، وثانية تحذيرية موجّهة للعدو تذكّره بأنّ الحزب ما زال جاهزًا ميدانيًا إذا ما استمرت الاعتداءات.

القاهرة، التي تتابع بدورها التطورات عن كثب، التقطت سريعًا مضمون البيان، واعتبرته بمثابة توازن دقيق بين التهدئة وإظهار الجهوزية.

ورغم حالة الترقب التي تسيطر على الشارع اللبناني، فإنّ التقديرات العامة تشير إلى أنّ احتمالات اندلاع حرب شاملة لا تزال منخفضة. فالمعادلات الإقليمية، والضغوط الدولية، والمخاطر الاقتصادية، كلها عوامل تضع سقفًا لأي مواجهة واسعة. في المقابل، لا يبدو أن هناك أي أفق حقيقي لإقناع إسرائيل بالتراجع عن خروقاتها وضرباتها المتكررة في الجنوب، ما يُبقي الوضع عالقًا في منطقة رمادية لا حرب فيها ولا تسوية.

هذا الجمود يفرض على كل الأطراف التعامل مع المرحلة المقبلة بدقة وحذر، إذ لا أحد يريد تحمّل كلفة الانفجار، ولا أحد يملك خطة واضحة لكيفية الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب. ومع غياب أي مبادرة حاسمة حتى الآن، يبدو أن لبنان سيبقى في دائرة الانتظار، بين مبادرات دبلوماسية تتقدم ببطء، وتصعيد ميداني يشتعل بين حين وآخر، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات القائمة وخطورة أي خطوة غير محسوبة قد تعيد البلاد إلى قلب العاصفة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
lebanon 24
10/11/2025 15:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: دعوة بوتين للرئيس الأميركي لزيارة موسكو لا تزال قائمة والخطوة التالية تعتمد عليه
lebanon 24
10/11/2025 15:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لقائي مع الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية لا يزال قائما
lebanon 24
10/11/2025 15:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس عن لافروف: خطر توجيه ضربات جديدة لإيران لا يزال قائما
lebanon 24
10/11/2025 15:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التراجع عن

حزب الله

دبلوماسي

القاهرة

إسرائيل

المصرية

مني على

العاصفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
07:27 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24