ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر

عقد لقاء بين المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال ليندا سلطان، والمدير العام لغرفة قطر السيد علي بوشرباك المنصوري ، في حضور الاستاذ بكري اسماعيل مستشار الغرفة في نظم الجودة (الآيزو) والدكتور عبد الرحمن غالب مستشار الغرفة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمعنيين بتطوير الأداء والتحديث الإداري، في إطار المشاركة في أعمال الثالثة من مبادرة "العيش باستقلالية" والمعرض العربي للأسر المنتجة، الذي عُقد بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري في غرفة قطر.استعرض لغرفة قطر خلال اللقاء، منظومة الـEcosystem التي تعتمدها الغرفة في إدارة أعمالها، وما تتضمنه من أنظمة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتُعزّز بيئة الأعمال، كما جرت جولة ميدانية في عدد من مرافق الغرفة للاطلاع على التجارب والتطبيقات الحديثة المعتمدة.شكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول مجالات التعاون والتكامل بين الغرفتين، بما يُسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الشراكات التي تخدم بيئة الأعمال في كل من وقطر.قدّم منصوري لسلطان هدية تذكارية عبارة عن مجسّم تقليدي يمثل البيوت القطرية القديمة في سوق واقف، تقديراً للعلاقة الأخوية والتعاون القائم بين الغرفتين.شهدت فعاليات المبادرة مشاركة الدكتور غالب في جلسة نقاش بعنوان "التسويق المبتكر لمشاريع ريادة الأعمال"، تناول فيها أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم روّاد الأعمال وتسهيل أعمالهم، ولا سيّما ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المنتجة.نُظّمت هذه الجلسة بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية وجامعة – قطاع الشؤون الاقتصادية، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص غرفة طرابلس والشمال على تعزيز حضورها العربي وتبادل الخبرات المؤسسية.