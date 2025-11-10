Advertisement

لبنان

بعد 10 سنوات على التوقيف.. هنيبعل القذافي خارج السجن

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:25
سدّد هنيبعل القذافي الكفالة المالية وبدأت اجراءات خروجه من مكان توقيفه من دون تحديد وجهته، بعد نحو 10 سنوات على توقيفه.
وأشارت المعلومات الاولية الى ان القذافي سيبقى اياما عدة في لبنان مع زوجته واولاده.
 
هنيبعل القذافي

لبنان

