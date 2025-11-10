Advertisement

لبنان

البعريني حذّر من "مخاطر الكباش الحاصل حول اقتراع المغتربين"

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:26
Doc-P-1440325-638983673593724277.jpeg
Doc-P-1440325-638983673593724277.jpeg photos 0
حذر النائب وليد البعريني من "مخاطر الكباش الحاصل حول اقتراع المغتربين"، متخوفاً من أن "تذهب الأمور إلى مكان لا تحمد عقباه". 
وبالنسبة الى  الخطوات التي ستتخذ في حال رفض الرئيس نبيه بري إدراج المشروع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية أكد في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "الاجتماعات ستتكثف بين الكتل لبلورة موقف موحد لكن حتى الساعة التشاور غير فعال والتريث قائم ولن نستبق الأمور".
أما بشأن الضغط على لبنان لدفعه للتفاوض مع إسرائيل فأوضح  أن "لبنان منذ أشهر في دائرة انكماش مالي وسنلمس تداعياته الخطيرة في المقبل من الأيام"، داعياً إلى "مواكبة المتغيرات والذهاب بموقف داخلي موحد نحو خطوة تنقذ لبنان أكان التفاوض مباشراً أم غير مباشر وإلا الانزلاق الحتمي نحو الانهيار وسنندم". 
وشدد على أننا "كلبنانيين وكقوى سياسية علينا أن نحمي ظهور الذين يتقدمون الصفوف في اتخاذ القرار". 
