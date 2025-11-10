Advertisement

لبنان

اعتباراً من الغد.. طقس متقلب يسيطر على لبنان مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1440336-638983688258940224.jpg
Doc-P-1440336-638983688258940224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء ، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني  في بيروت بين 17 و 25 درجة، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء:  

قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل،  بينما تنخفض في المناطق الداخلية .

الخميس:  

غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهرالى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وهطول امطار متفرقة واحتمال نشوء خلايا رعدية على الجبال الشمالية .

-الحرارة على الساحل من 23 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية:   شمالية غربية الى شمالية ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 30 و65%.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء:   25 درجة.

-الضغط الجوي: 764  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,05

-ساعة غروب الشمس:   16,38
مواضيع ذات صلة
في نهاية الاسبوع.. طقس متقلب يسيطر على لبنان
lebanon 24
10/11/2025 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
غيوم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.. طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
lebanon 24
10/11/2025 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان.. منخفض جوي متقلب وأمطار شمالية اعتباراً من الاثنين
lebanon 24
10/11/2025 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس خريفي وانخفاض طفيف في الحرارة ابتداءً من هذا اليوم
lebanon 24
10/11/2025 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24