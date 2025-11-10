مخزومي استقبل الوفد الاميركي واكد التزام لبنان الإصلاح والسيادة

Advertisement

استقبل النائب مخزومي نائبَ مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا، ووكيل الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السيد جون هيرلي، والوفد المرافق، في حفل عشاء تكريمي أقيم على شرفهم .وكتب عبر اكس" ان اللقاء شهد نقاشًا غنيًا وبنّاءً وأعادتأكيد الالتزام المشترك بين والولايات المتحدة بالسلام والشفافية والسيادة".اضاف:"تناولنا خارطة طريق الإصلاح في لبنان من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتثبيت العملة، وتفعيل الاقتصاد الرسمي، إلى الحد من الاقتصاد النقدي — وهي خطوات أساسية لاستعادة الثقة والنزاهة وقدرة الدولة".وأعرب مخزومي عن" تقديره العميق للدكتور غوركا على قيادته الواضحة والمبدئية، وللسيد هيرلي على جهود وزارة الخزانة الأميركية المتواصلة في حماية الأنظمة المالية من الفساد والإرهاب والتمويل غير المشروع".وتابع:"كما أقررنا برؤية التاريخية وإنجازاته التي أعادت تعريف الاستقرار الإقليمي وساهمت في تعزيز السلام من خلال القوة والقيم المشتركة".وأكد مخزومي في ختام اللقاء أن" الحوكمة والشفافية والإصلاح تشكل الأساس لسيادة لبنان ومساره نحو سلام دائم".