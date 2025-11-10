Advertisement

لبنان

مخزومي استقبل الوفد الاميركي واكد التزام لبنان الإصلاح والسيادة

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1440358-638983700400417354.jpg
Doc-P-1440358-638983700400417354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب فؤاد مخزومي نائبَ مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا، ووكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السيد جون هيرلي، والوفد المرافق، في حفل عشاء تكريمي أقيم على شرفهم .
Advertisement

وكتب عبر اكس" ان اللقاء شهد  نقاشًا غنيًا وبنّاءً  وأعادتأكيد الالتزام المشترك بين لبنان والولايات المتحدة بالسلام والشفافية والسيادة".

اضاف:"تناولنا خارطة طريق الإصلاح في لبنان من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتثبيت العملة، وتفعيل الاقتصاد الرسمي، إلى الحد من الاقتصاد النقدي — وهي خطوات أساسية لاستعادة الثقة والنزاهة وقدرة الدولة".

وأعرب مخزومي عن" تقديره العميق للدكتور غوركا على قيادته الواضحة والمبدئية، وللسيد هيرلي على جهود وزارة الخزانة الأميركية المتواصلة في حماية الأنظمة المالية من الفساد والإرهاب والتمويل غير المشروع".

وتابع:"كما أقررنا برؤية الرئيس دونالد ترامب التاريخية وإنجازاته التي أعادت تعريف الاستقرار الإقليمي وساهمت في تعزيز السلام من خلال القوة والقيم المشتركة".

وأكد مخزومي في ختام اللقاء أن" الحوكمة والشفافية والإصلاح تشكل الأساس لسيادة لبنان ومساره نحو سلام دائم".
مواضيع ذات صلة
العربية: الوفد الأميركي في لبنان شدد على أهمية تنفيذ إصلاحات مالية سريعة
lebanon 24
10/11/2025 15:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: لبنان فتح صفحة جديدة من الإصلاح المؤسساتي والسيادة على أرضه وقراره
lebanon 24
10/11/2025 15:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: لا نضيّع فرصة نزع السلاح من أجل مستقبل لبنان
lebanon 24
10/11/2025 15:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: خطوة إصلاحية طال انتظارها
lebanon 24
10/11/2025 15:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

مجلس الأمن القومي

الولايات المتحدة

مكافحة الإرهاب

وزارة الخزانة

دونالد ترامب

الأمن القومي

مجلس الأمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24