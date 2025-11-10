Advertisement

لبنان

عبد المسيح حذر من محسوبيات في ملف نقل القيود: لوقف التنفيذ ومحاسبة المسؤولين

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1440373-638983712462816285.jpeg
Doc-P-1440373-638983712462816285.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "إكس"من "خطر المحسوبيات الحزبية والخلل الديموغرافي في ملف نقل القيود (أماكن القيد)"،معتبرًا أن ذلك "يهدّد نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
Advertisement
وأعرب عن" انزعاجه من العدد الكبير لطلبات نقل القيود التي جرت الموافقة عليها في الحكومة السابقة، خصوصًا خلال فترتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أن" قسمًا منها ما زال قيد التنفيذ حتى الآن".
ورأى ان "هذه الموافقات جرت وفقًا لمعايير المحسوبيات الحزبية والشخصية والزبائنية، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويضرب التوازن الديموغرافي في عدّة مناطق".
وطالب عبد المسيح وزير الداخلية بـ "وقف تنفيذ ما تبقّى من هذه الطلبات وفتح الملف أمام الرأي العام بكل شفافية"، داعيًا "وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية إلى كشف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وختم مؤكّدًا أن "معالجة هذا الخلل باتت ضرورة وطنية"، معلنًا عزمه" تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات وزراء الداخلية ووضع ضوابط قانونية تمنع الاستنسابية في الموافقة على طلبات نقل القيد والمكان".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: لا يمكننا تنفيذ كل ما نريده في غزة بسبب القيود الأميركية
lebanon 24
10/11/2025 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: المطلوب خطوات أسرع في ملف الكهرباء
lebanon 24
10/11/2025 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: لتحرك فوري لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين
lebanon 24
10/11/2025 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندعو إلى فتح تحقيق عاجل في اعتراض أسطول الصمود ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة
lebanon 24
10/11/2025 15:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

أديب عبد المسيح

وسائل الإعلام

وزير الداخلية

الانتخابية

طالب عبد

المسيح

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24