عبد المسيح حذر من محسوبيات في ملف نقل القيود: لوقف التنفيذ ومحاسبة المسؤولين

حذر النائب عبر منصة "إكس"من "خطر المحسوبيات الحزبية والخلل الديموغرافي في ملف نقل القيود (أماكن القيد)"،معتبرًا أن ذلك "يهدّد نزاهة الاستحقاقات المقبلة".وأعرب عن" انزعاجه من العدد الكبير لطلبات نقل القيود التي جرت الموافقة عليها في الحكومة السابقة، خصوصًا خلال فترتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أن" قسمًا منها ما زال قيد التنفيذ حتى الآن".ورأى ان "هذه الموافقات جرت وفقًا لمعايير المحسوبيات الحزبية والشخصية والزبائنية، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويضرب التوازن الديموغرافي في عدّة مناطق".وطالب بـ "وقف تنفيذ ما تبقّى من هذه الطلبات وفتح الملف أمام الرأي العام بكل شفافية"، داعيًا " والصحافة الاستقصائية إلى كشف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها".وختم مؤكّدًا أن "معالجة هذا الخلل باتت ضرورة وطنية"، معلنًا عزمه" تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات وزراء الداخلية ووضع ضوابط قانونية تمنع الاستنسابية في الموافقة على طلبات نقل القيد والمكان".