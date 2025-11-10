Advertisement

لبنان

هنيبعل القذافي خارج السجن.. وهذه قيمة الكفالة التي سددها

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:03
علم أنّ هنيبعل القذافي الذي سدّد الكفالة المالية المتوجبة عليه والبالغة 80 مليار ليرة تستكمل الآن إجراءات خروجه من مكان توقيفه بعدما وقع القاضي زاهر حمادة قرار إخلاء السبيل.
وبحسب المعلومات، فإن القذافي سيخلى سبيله من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
