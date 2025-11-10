Advertisement

لبنان

ما جديد "تنورين"؟

خاص "لبنان 24"

10-11-2025 | 06:15
Doc-P-1440413-638983760020953858.jpg
Doc-P-1440413-638983760020953858.jpg photos 0
عادت متاجر عديدة إلى طرح مياه تنورين للبيع على رفوفها وذلك بعدما تم سحبها مؤقتاً الشهر الماضي إثر الأزمة التي واجهتها الشركة.
في المقابل، تبين أن مختلف التجار أعرضوا حالياً عن بيع عبوات المياه المذكورة في الوقت الراهن، الأمر الذي يجعل توافرها محدوداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

تنورين

خاص "لبنان 24"

