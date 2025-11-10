Advertisement

لبنان

في منطقة الحازمية... العثور على جثة شاب وهذا ما كشفته المعلومات

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:02
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على شاب ثلاثينيّ في منطقة الحازمية.
وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب مصاب بطلقٍ ناريٍّ.
 
 
ورجّحت المعلومات أنّ يكون الشاب قد أقدم على إطلاق النار على نفسه.
 
 
 
 
لبنان 24

الحازمية

لبنان

