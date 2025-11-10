Advertisement

لبنان

شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
10-11-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1440442-638983792838435255.png
Doc-P-1440442-638983792838435255.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان نشاطًا متزايدًا يعكس الطموح الكبير لتطوير بيئة رقمية متقدمة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد. تتوزع الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية بين عدة مجالات، أبرزها تطوير البرمجيات، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أغلب هذه الشركات تصدر خدماتها إلى الخارج وتعمل بفرق صغيرة وكفوءة. لكنها تتوقف عند عقدة واحدة: المال اللازم للتوسّع، ما يفقدها الزخم التي تحظى به نفس الشركات إنما في مناطق خارج لبنان.
Advertisement

وقال مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" إنّ هذه الشركات تعتمد على مزيج من التمويل الذاتي، الاستثمارات المحلية والخارجية، وجولات التمويل المغلقة والمفتوحة. في السنوات الأخيرة، جذب لبنان اهتمام المستثمرين العرب والأوروبيين بفضل طاقاته الشابة ومهاراته التقنية المتقدمة، إلا أنّ هذه الشركات لم تتجرأ بعد على اتخاذ القرار بافتتاح فروع لها في لبنان، نظرا إلى الاوضاع التي تعانيه البلاد، وعليه، قرّرت أن تحافظ على المواهب اللبنانية من خلال فتح خط تواصل مباشر معها، من خلال عقود عمل عن بعد، إلى أن تظهر ملامح المرحلة المقبلة.

ويتابع المصدر "أنّ الشركات الكبرى الإقليمية تنفّذ استثمارات استراتيجية "ذكية" في فرق لبنانية لتأمين سلاسل توريد للمهارات ونقل التكنولوجيا. المسرّعات والحاضنات المحلية تواصل دورها في التهيئة التقنية والريادية، وتربط الشركات بشبكات مرشدين ومستثمرين في الخليج وأوروبا. الطلب على رأس المال في الذكاء الاصطناعي تحديداً يتصاعد: من تدريب النماذج على بيانات عربية، إلى أدوات أمن سيبراني هجينة، مروراً بحلول Gov/RegTech وHealthTech القابلة للتصدير. لكن السرعة هنا عامل حاسم، فمن يصل أولاً يظفر بالعقود والبيانات والعملاء".

يُقدر نمو الوظائف في القطاع بحوالى 19.3% في عام 2025، مع ازدياد الطلب على مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي. الرواتب في هذا القطاع تنافسية للغاية، إلا أن الأزمات الاقتصادية، التضخم، وضعف الاستقرار السياسي، تمثل عقبات كبيرة أمام نمو القطاع. البنية التحتية الرقمية غير المكتملة ونقص تمويل البحث والتطوير يفاقمان المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على تجاوز هذه العراقيل عبر الاعتماد على العمل عن بعد الذي وصل لنسبة 46.1% من العاملين في المجال، مما يقلل من حدة تأثير الأزمات على التشغيل.

وعليه، يشكل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان فرصة ذهبية للنهوض الاقتصادي رغم التحديات العميقة. يتطلب النجاح توجيه مزيد من الموارد والاستثمارات بالإضافة إلى استراتيجيات حكومية داعمة، بهدف تحويل الكفاءات اللبنانية إلى قوة تقنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
ترامب: الرسوم الجمركية مهمة جدا وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارا سلبيا بشأنها فسيكون مدمرا جدا لبلدنا
lebanon 24
10/11/2025 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: هناك حاجة عاجلة لوقف النار في غزة
lebanon 24
10/11/2025 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: سنزور الجنوب غدًا وهذه الزيارة مهمّة جدًا
lebanon 24
10/11/2025 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: جهود الوساطة التي أعلنت #قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة جدا
lebanon 24
10/11/2025 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

الذكاء الاصطناعي

الأوروبيين

اللبنانية

الأوروبي

العراقي

لبنان24

العراق

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
11:08 | 2025-11-10
11:03 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24