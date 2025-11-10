"لبنان أمام تحديات كبرى"… فياض يدعو إلى وعي وطني جامع لحماية الدولة

Advertisement

أكد عضو للمقاومة النائب ، أن تصعد ميدانياً وعسكرياً بدعم أميركي، بهدف دفع نحو الرضوخ لشروط إسرائيلية – أميركية، محذراً من أن ذلك يسعى إلى تحويل مسار 1701 من الانسحاب وترسيم الحدود وإطلاق الأسرى، إلى مسار سياسي – أمني جديد قد يشمل اتفاقيات أمنية أو تطبيع أو اتفاق سلام محتمل، وهو ما اعتبره كارثياً على استقرار لبنان وسيادته ووحدته الوطنية.وشدّد في احتفال نظّمه في بلدة الدوير - بمناسبة يوم الشهيد، على أن البديل الذي يطرحه حزب الله يكمن في التمسك بالقرار 1701، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية في إطار استراتيجية وطنية تمارس فيها الدولة سيادتها كاملة.وأشار إلى أن هدف الحزب هو تقوية الدولة وليس إضعافها، من خلال التفاهم مع السلطات وبناء لحمة وطنية، بما يمكّن لبنان من مرحلة والتعافي والإصلاح.وختم بالقول إن المرحلة الراهنة تحمل مخاطر وتحديات استثنائية، وتضع الجميع من سلطات وأحزاب أمام مسؤوليات وطنية كبرى، داعياً إلى وعي وطني يحمي الدولة والوطن في آن واحد.