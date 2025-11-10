مسؤول إسرائيلي يهدّد لبنان: سنتدخل!

قال مسؤول إسرائيلي لقناة "العربية" إن بلاده تنتظر من إعادة رفات أربعة رهائن متبقّين، مؤكداً أن الحركة "تحاول العودة إلى السلطة بخلاف خطة ".

وأضاف أن تريد "حكومة قوية" في غزة "لا تشمل السلطة بشكلها الحالي".

في السياق، نقلت العربية عن المسؤول قوله، أنّ "العمل مستمر لإزالة أي تهديد من ".

وأوضح: "إذا اتخذ خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة، وسنقلّص وجودنا في لبنان تدريجياً إذا تم نزع السلاح"، محذّراً: "إذا لم يبادر الجيش إلى نزع سلاح حزب الله فسنقوم بذلك".