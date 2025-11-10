Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيلي يهدّد لبنان: سنتدخل!

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1440482-638983853755988166.png
Doc-P-1440482-638983853755988166.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول إسرائيلي لقناة "العربية" إن بلاده تنتظر من حماس إعادة رفات أربعة رهائن متبقّين، مؤكداً أن الحركة "تحاول العودة إلى السلطة بخلاف خطة ترامب".
Advertisement
 
وأضاف أن إسرائيل تريد "حكومة قوية" في غزة "لا تشمل السلطة بشكلها الحالي".
 
في السياق، نقلت العربية عن المسؤول قوله، أنّ "العمل مستمر لإزالة أي تهديد من حزب الله".
 
وأوضح: "إذا اتخذ لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة، وسنقلّص وجودنا في لبنان تدريجياً إذا تم نزع السلاح"، محذّراً: "إذا لم يبادر الجيش إلى نزع سلاح حزب الله فسنقوم بذلك".
مواضيع ذات صلة
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
lebanon 24
10/11/2025 19:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: العمل مستمر لإزالة أي تهديد من حزب الله
lebanon 24
10/11/2025 19:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني يهدّد: "أي مُعتد علينا سيواجه رداً ساحقاً"
lebanon 24
10/11/2025 19:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد فضل الله: العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطر يهدد الأمن الإقليمي
lebanon 24
10/11/2025 19:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

إسرائيل

ترامب

حماس

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
11:08 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24