التقى اليوم في مكتبه وزيرة ، بحضور عدد من رؤساء المصالح والدوائر في الوزارتين.وتمحور اللقاء حول آليات التنسيق بين الوزارتين ووضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تأمين فرص العمل المتاحة وخلق فرص جديدة لهم.كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من قاعدة بيانات المسجلين في برنامج "أمان" لتوفير فرص عمل لهم وضمان دمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.