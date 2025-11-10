Advertisement

لبنان

لقاء بين وزارتي "العمل" و"الشؤون" لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:21
التقى وزير العمل محمد حيدر اليوم في مكتبه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور عدد من رؤساء المصالح والدوائر في الوزارتين.
وتمحور اللقاء حول آليات التنسيق بين الوزارتين ووضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تأمين فرص العمل المتاحة وخلق فرص جديدة لهم.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من قاعدة بيانات المسجلين في برنامج "أمان" لتوفير فرص عمل لهم وضمان دمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
