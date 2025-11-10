24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لقاء بين وزارتي "العمل" و"الشؤون" لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
Lebanon 24
10-11-2025
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير العمل محمد
حيدر
اليوم في مكتبه وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد
، بحضور عدد من رؤساء المصالح والدوائر في الوزارتين.
Advertisement
وتمحور اللقاء حول آليات التنسيق بين الوزارتين ووضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تأمين فرص العمل المتاحة وخلق فرص جديدة لهم.
كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من قاعدة بيانات المسجلين في برنامج "أمان" لتوفير فرص عمل لهم وضمان دمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
مواضيع ذات صلة
بعلبك تستضيف لقاءً حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
Lebanon 24
بعلبك تستضيف لقاءً حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
10/11/2025 19:02:40
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مستعدون لتوسيع عملنا لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة بغزة ودعم إعادة تأهيل النظام الصحي
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مستعدون لتوسيع عملنا لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة بغزة ودعم إعادة تأهيل النظام الصحي
10/11/2025 19:02:40
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصناعة تتسلم معدات تكنولوجيا المعلوماتية بدعم من الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو"
Lebanon 24
وزارة الصناعة تتسلم معدات تكنولوجيا المعلوماتية بدعم من الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو"
10/11/2025 19:02:40
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحو إعادة الإعمار": لقاء موسّع في المصيلح يوصي بعقد جلسة حكومية خاصة بالجنوب
Lebanon 24
"نحو إعادة الإعمار": لقاء موسّع في المصيلح يوصي بعقد جلسة حكومية خاصة بالجنوب
10/11/2025 19:02:40
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية
وزير العمل محمد
حنين السيد
محمد حيدر
حمد حيدر
محمد ح
حيدر
جلين
تابع
قد يعجبك أيضاً
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
Lebanon 24
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
12:00 | 2025-11-10
10/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الدفاع المدني ينشر حصيلة عمليات إخماد الحرائق اليوم
Lebanon 24
بالصورة.. الدفاع المدني ينشر حصيلة عمليات إخماد الحرائق اليوم
11:50 | 2025-11-10
10/11/2025 11:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري
11:49 | 2025-11-10
10/11/2025 11:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة الأولى للقذافي بعد إخلاء سبيله.. شاهدوها
Lebanon 24
الصورة الأولى للقذافي بعد إخلاء سبيله.. شاهدوها
11:39 | 2025-11-10
10/11/2025 11:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء علمائي في دار افتاء بعلبك: للعودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف
Lebanon 24
لقاء علمائي في دار افتاء بعلبك: للعودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف
11:35 | 2025-11-10
10/11/2025 11:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
14:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-10
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
11:50 | 2025-11-10
بالصورة.. الدفاع المدني ينشر حصيلة عمليات إخماد الحرائق اليوم
11:49 | 2025-11-10
وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري
11:39 | 2025-11-10
الصورة الأولى للقذافي بعد إخلاء سبيله.. شاهدوها
11:35 | 2025-11-10
لقاء علمائي في دار افتاء بعلبك: للعودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف
11:08 | 2025-11-10
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 19:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24