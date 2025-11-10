عون: لا يمكنني أن أكون على علاقة جيدة مع من خان "التيار"

كتب على منصة "إكس": "‏يزعم بعض الذين تمّ فصلهم من ، او استقالوا منه استباقيا، انهم على خلاف مع قيادة التيار ولكن على علاقة جيدة معي؛ والحقيقة انني انا الذي كنت على رأس الذي حكم بفصلهم من التيار بسبب خروجهم عن سياسة ونظام ومبادئ التيار التي ارسيتها بنفسي، ولا يمكن لي أن اكون على علاقة جيّدة مع من خان التيار ومبادئه".

Advertisement