لبنان

عون: لا يمكنني أن أكون على علاقة جيدة مع من خان "التيار"

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:25
كتب الرئيس العماد ميشال عون على منصة "إكس": "‏يزعم بعض الذين تمّ فصلهم من التيار، او استقالوا منه استباقيا، انهم على خلاف مع قيادة التيار ولكن على علاقة جيدة معي؛ والحقيقة انني انا الذي كنت على رأس مجلس الحكماء الذي حكم بفصلهم من التيار بسبب خروجهم عن سياسة ونظام ومبادئ التيار التي ارسيتها بنفسي، ولا يمكن لي أن اكون على علاقة جيّدة مع من خان التيار ومبادئه".
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
عون يوجّه الجيش "للتصدي العسكري": السكوت غير ممكن فإسرائيل لا تريد الاتفاق
الرئيس عون في "ملتقى الإعلام العربي": لا يمكن أن نحقق خير الإنسان إلا بالحقيقة
زيلنسكي لـ"الغارديان": لا أخاف من ترامب وعلاقتي به جيدة ولا صحة للتقارير بأن اجتماعنا الأخير كان متوترا
