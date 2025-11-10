Advertisement

لبنان

تحذير من الدفاع المدني: تجنب إشعال النيران قرب الأحراج والأعشاب

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:11
أخمد عناصر الدفاع المدني صباح اليوم، سلسلة حرائق اندلعت في مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية في عدد كبير من المناطق اللبنانية.
وأفاد بيان للمديرية العامة للدفاع المدني، بأن الفرق تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في مناطق منها: شدرا، عين التينة، بطحا، رومين، كفرملكي، أنصار، وادي جهنم، بنواتي، طيرحرفا، الضهيرة، معركة، النميرية، الشارقة، قرنايل، وادي الجماجم، النبي بري، ضهر نصار، والمغيري.

وأكدت المديرية أن الفرق استخدمت آليات الإطفاء والوسائل اليدوية لتطويق النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والأراضي الزراعية، فيما دخلت الحرائق مرحلة التبريد لضمان عدم تجددها.

وأشارت إلى أن الحريق الوحيد المستمر حتى الآن يمتد بين بلدات شحيم والمطلة وداريا في إقليم الخروب، إضافة إلى بؤر متجددة في وادي جهنم، حيث تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماده.

وجددت المديرية دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر وتجنب إشعال النار في الأعشاب أو قرب الأحراج، والتبليغ فورًا عن أي حريق عبر الرقم 125.
