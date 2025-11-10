تحذير من الدفاع المدني: تجنب إشعال النيران قرب الأحراج والأعشاب

Advertisement

أخمد عناصر الدفاع المدني ، سلسلة حرائق اندلعت في مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية في عدد كبير من المناطق .وأفاد بيان للمديرية العامة للدفاع المدني، بأن الفرق تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في مناطق منها: شدرا، ، بطحا، رومين، كفرملكي، ، وادي جهنم، ، طيرحرفا، ، معركة، النميرية، الشارقة، قرنايل، وادي الجماجم، النبي ، ضهر ، والمغيري.وأكدت المديرية أن الفرق استخدمت آليات الإطفاء والوسائل اليدوية لتطويق النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والأراضي الزراعية، فيما دخلت الحرائق مرحلة التبريد لضمان عدم تجددها.وأشارت إلى أن الحريق الوحيد المستمر حتى الآن يمتد بين بلدات والمطلة وداريا في إقليم الخروب، إضافة إلى بؤر متجددة في وادي جهنم، حيث تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماده.وجددت المديرية دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر وتجنب إشعال النار في الأعشاب أو قرب الأحراج، والتبليغ فورًا عن أي حريق عبر الرقم 125.