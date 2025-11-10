قنابل إسرائيلية تُشعل النيران في الأحراج والحقول الجنوبية

Advertisement

أقدمت قوة إسرائيلية على إلقاء قنابل حارقة ومتفجرة في منطقتي مريصع وقلعة ميس الواقعتين بين بلدتي والزرارية، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في الأحراج والحقول اليابسة.وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز الدوير والزرارية وكفرصير، إلى جانب فرق الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، على محاولة إخماد النيران التي امتدت لمساحات واسعة، غير أن جهودهم واجهت صعوبات بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان ، مما اضطر الفرق لمغادرة المنطقة مؤقتًا حفاظًا على سلامتها.كما اندلعت حرائق إضافية بين بلدتي الشرقية والنميرية جراء إلقاء مواد حارقة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها وإخمادها.