لبنان

قنابل إسرائيلية تُشعل النيران في الأحراج والحقول الجنوبية

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:55
أقدمت قوة إسرائيلية صباح اليوم على إلقاء قنابل حارقة ومتفجرة في منطقتي مريصع وقلعة ميس الواقعتين بين بلدتي أنصار والزرارية، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في الأحراج والحقول اليابسة.
وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز الدوير والزرارية وكفرصير، إلى جانب فرق الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، على محاولة إخماد النيران التي امتدت لمساحات واسعة، غير أن جهودهم واجهت صعوبات بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، مما اضطر الفرق لمغادرة المنطقة مؤقتًا حفاظًا على سلامتها.

كما اندلعت حرائق إضافية بين بلدتي الشرقية والنميرية جراء إلقاء مواد حارقة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها وإخمادها.
