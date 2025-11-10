Advertisement

لبنان

بسبب الغارات... النيران لا تزال مشتعلة في الجرمق

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:21
لا تزال النيران مشتعلة في منطقة الجرمق، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة.
وتُواجه فرق الدفاع المدني صعوبة في السيطرة على الحريق بسبب وعورة المنطقة.
