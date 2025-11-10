Advertisement

لبنان

بسبب سوء النظافة.. مطعم فول وفرن كرواسون في صيدا يواجهان الإقفال

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1440537-638983922242031678.jpg
Doc-P-1440537-638983922242031678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت دورية من مصلحة الاقتصاد في الجنوب، جولة رقابية على مطعم لبيع الفول في حارة صيدا وفرن لتحضير الكرواسون في المدينة، حيث تبين عدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء، ووجود حشرات، إلى جانب سوء النظافة في منطقة التحضير.
Advertisement

وبناءً على المخالفات، تم إعداد محضري ضبط بحق المخالفين، ومنحهما مهلة 48 ساعة لتسوية أوضاعهما، تحت طائلة إقفال المحال بالشمع الأحمر في حال عدم الامتثال.
مواضيع ذات صلة
تقاسما المبلغ بينهما… فلسطينيان يسرقان خزنة حديدية من مطعم في صيدا والأمن يوقفهما (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 19:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: لتفعيل دور بلدية صيدا وتعزيز نظافة المدينة وتنظيمها
lebanon 24
10/11/2025 19:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب بفتح معابر غزة فوراً: "نريد أن نُطعم أطفالنا"
lebanon 24
10/11/2025 19:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة
lebanon 24
10/11/2025 19:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمع الأحمر

حارة صيدا

التزام

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:56 | 2025-11-10
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24