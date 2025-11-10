بسبب سوء النظافة.. مطعم فول وفرن كرواسون في صيدا يواجهان الإقفال

Advertisement

نفّذت دورية من مصلحة الاقتصاد في الجنوب، جولة رقابية على مطعم لبيع الفول في وفرن لتحضير الكرواسون في المدينة، حيث تبين عدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء، ووجود حشرات، إلى جانب سوء النظافة في منطقة التحضير.وبناءً على المخالفات، تم إعداد محضري ضبط بحق المخالفين، ومنحهما مهلة 48 ساعة لتسوية أوضاعهما، تحت طائلة إقفال المحال بالشمع الأحمر في حال عدم الامتثال.