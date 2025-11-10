24
لبنان
مرقص بحث واليونيسف خطة التعاون للعام 2026
Lebanon 24
10-11-2025
|
10:29
استقبل
وزير الإعلام
بول مرقص
، ممثل منظمة
اليونيسف
في
لبنان
ماركولويجي كورسي، يرافقه كل من مدير
قسم الإعلام
والمناصرة في المنظمة كريستوف بوليراك، والمسؤولة في القسم بلانش باز، وناتالي بو نافع من مكتب كورسي، وذلك بحضور رئيسة
مجلس الإدارة
والمديرة العامة لتلفزيون لبنان اليسار ندّاف.
وبحث الجانبان في
خطة العمل
للعام 2026 ومشروعٍ مشترك بمناسبة
اليوم العالمي
للطفل، كما جرى استعراض المشاريع التي نفذتها اليونيسف بالتعاون مع
وزارة الإعلام
وتلفزيون لبنان خلال عام 2025 وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة.
