مرقص بحث واليونيسف خطة التعاون للعام 2026

استقبل ، ممثل منظمة في ماركولويجي كورسي، يرافقه كل من مدير والمناصرة في المنظمة كريستوف بوليراك، والمسؤولة في القسم بلانش باز، وناتالي بو نافع من مكتب كورسي، وذلك بحضور رئيسة والمديرة العامة لتلفزيون لبنان اليسار ندّاف.وبحث الجانبان في للعام 2026 ومشروعٍ مشترك بمناسبة للطفل، كما جرى استعراض المشاريع التي نفذتها اليونيسف بالتعاون مع وتلفزيون لبنان خلال عام 2025 وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة.