Advertisement

لبنان

مرقص بحث واليونيسف خطة التعاون للعام 2026

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1440541-638983927204080220.png
Doc-P-1440541-638983927204080220.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الإعلام بول مرقص، ممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، يرافقه كل من مدير قسم الإعلام والمناصرة في المنظمة كريستوف بوليراك، والمسؤولة في القسم بلانش باز، وناتالي بو نافع من مكتب كورسي، وذلك بحضور رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لتلفزيون لبنان اليسار ندّاف.
Advertisement

وبحث الجانبان في خطة العمل للعام 2026 ومشروعٍ مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، كما جرى استعراض المشاريع التي نفذتها اليونيسف بالتعاون مع وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان خلال عام 2025 وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
lebanon 24
10/11/2025 19:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الإستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026
lebanon 24
10/11/2025 19:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص استقبل الحسن ووفدًا ليبيًا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين
lebanon 24
10/11/2025 19:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي
lebanon 24
10/11/2025 19:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اليوم العالمي

وزارة الإعلام

مجلس الإدارة

وزير الإعلام

قسم الإعلام

خطة العمل

بول مرقص

اليونيسف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:56 | 2025-11-10
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24