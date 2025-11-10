عن تنفيذ خارطة الطريق البيئية.. تقرير من مصلحة الليطاني إلى الهيئة الوطنية للمياه

Advertisement

أعلنت ، أنها "رفعت في إطار تنفيذ العلاجية الطارئة الهادفة إلى حماية الموارد المائية وتحسين نوعية مياه النهر، إلى للمياه تقريراً شاملاً يتضمن عرضاً مفصلاً للإجراءات الإدارية والقانونية التي نفذت في مختلف مراحل العمل، وذلك تطبيقاً لتكليف والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المخصص لمعالجة تلوث حوض ".وفي بيان لها، أشارت إلى أن "التقرير يستعرض أهم التدابير التي اتخذت على المستويين الإداري والقانوني، بما يشمل: متابعة تطبيق أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، إعداد وتنفيذ محاضر ضبط بالمخالفات الصناعية والزراعية والمنزلية، التنسيق مع الوزارات المعنية البيئة، الداخلية، الزراعة، الصناعة، والطاقة والمياه لتفعيل الرقابة على مصادر التلوث، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة المعايير البيئية، ومطالبة البلديات بتنفيذ موجباتها القانونية في حماية مجاري المياه".وبحسب المصلحة، فإن "هذا التقرير يعد جزءا من الآلية الدورية للمتابعة والتقييم التي تعتمدها المصلحة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمياه، بما يهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية في وتحقيق الإدارة المتكاملة لحوض ".