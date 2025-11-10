الحاج حسن: الضغوط لن تغيّر موقفنا من العدو الإسرائيلي

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، أن "بعض القوى الداخلية تسعى لتجريد من عناصر قوته، فيما تلتزم الصمت أمام اعتداءات العدو والإهانات الأميركية"، مشددًا على أن "الاعتراف بإسرائيل مرفوض مهما كانت الضغوط".وأكد في احتفالين تكريميين في أجواء يوم الشهيد في بلدتي رومين وبنعفول، أن هم من صانوا الكرامة والسيادة وحققوا معادلة الردع التي جعلت لبنان قويًا بعزّة ، معتبرًا أن يوم الشهيد هو تجديد للعهد والوفاء لدمائهم والتأكيد على الاستمرار في نهج المقاومة مهما اشتدت التحديات.