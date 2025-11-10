Advertisement

لبنان

الحاج حسن: الضغوط لن تغيّر موقفنا من العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:49
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أن "بعض القوى الداخلية تسعى لتجريد لبنان من عناصر قوته، فيما تلتزم الصمت أمام اعتداءات العدو الإسرائيلي والإهانات الأميركية"، مشددًا على أن "الاعتراف بإسرائيل مرفوض مهما كانت الضغوط".
وأكد الحاج حسن في احتفالين تكريميين في أجواء يوم الشهيد في بلدتي رومين وبنعفول، أن الشهداء هم من صانوا الكرامة والسيادة وحققوا معادلة الردع التي جعلت لبنان قويًا بعزّة المقاومة، معتبرًا أن يوم الشهيد هو تجديد للعهد والوفاء لدمائهم والتأكيد على الاستمرار في نهج المقاومة مهما اشتدت التحديات.
