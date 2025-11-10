Advertisement

لبنان

في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:08
A-
A+

Doc-P-1440566-638983950492183348.png
Doc-P-1440566-638983950492183348.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ أصحاب محطات تعبئة الغاز السائل في طرابلس والجوار اعتصاماً في منطقة التبانة، احتجاجاً على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة والقاضية بإقفال هذه المحطاتز
Advertisement


وعرض المشاركون مشكلتهم، مشيرين إلى أن "عدداً كبيراً من العائلات يستفيد من هذه المحطات وأن طرابلس فقط ملزمة بتنفيذ هذا النص، فيما مناطق اخرى مجاورة غير معنية أبداً بهذا القرار"، مطالبين "الحكومة والمسؤولين الامنيين والاداريين في الشمال بإعاده النظر في القرار لانه مجحف وظالم".

 
وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد أن "الوقفة اليوم في التبانة من عمق الحرمان في طرابلس، اعتراضا على القرار الحصري بالمدينة  القاضي بوقف محطات تزويد العامة في طرابلس والجوار بالغاز السائل"، سائلا: "ما سبب التعاطي بنسبية مع هذا الملف خاصة في ظل وجود خزانات للغاز في مدينة طرابلس ومواقع مختلفة وفي مؤسسات ومطاعم وابنية لا تراعي المواصفات، ورغم ذلك هي مرخصة ومسموح لها بالاستمرار في العمل؟".

 
وشدد على ان "مدينة طرابلس تعاني من الحرمان اصلا وهذه الخطوة ستزيد عدد العاطلين عن العمل لا سيما بعد اقفال الكيوسكات وإزالتها من على الطرقات العامة وضمن نطاق مدن الفيحاء"، مشيراً إلى "أزمة مرفأ طرابلس والذي تعرض مؤخرا لكارثة عملانية على ارض الواقع".



وطالب المدعي العام في الشمال القاضي هاني حجار بـ"استقبال وفد من اصحاب المحطات للاستماع اليه ومناقشته بالشروط التي يمكن الالتزام بها، على ان تستمر هذه المحطات بالعمل لاسباب عدة منها حاجة المواطنين اليها، والعدد الكبير من العمال الذين يعتاشون منها".

 

وقال السيد: "بدأنا نشعر بأن طرابلس مستهدفة وان رزقها معرض للضغوطات وهذا ما لن نقبله، واليوم الحديث موجه الى المسؤولين كافة بأننا نريد الحصول على شروط والالتزام بها، وان يبقى العمل مستمرا، فالممكن في العام 2020 لم يكن ممكنا بالطبع في العام 1943، لذلك اقتضى التوضيح". 
مواضيع ذات صلة
تعبئة الغاز في لبنان: قنابل موقوتة خارج الرقابة وتحرك سريع مطلوب
lebanon 24
11/11/2025 03:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لأصحاب عربات الخضار أمام بلدية صيدا احتجاجاً على إزالة بسطاتهم
lebanon 24
11/11/2025 03:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اعتصام لأصحاب الشاحنات عند مستديرة زحلة
lebanon 24
11/11/2025 03:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: على كندا إعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو
lebanon 24
11/11/2025 03:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المدعي العام

رئيس اتحاد

المحطات

الشمالي

التزام

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2025-11-10
16:56 | 2025-11-10
16:50 | 2025-11-10
16:36 | 2025-11-10
16:31 | 2025-11-10
16:26 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24