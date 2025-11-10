Advertisement

لبنان

أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:03
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدولة لجرائم ترويج العملات المزيفة، أوقفت دوريّة من مديرية البقاع الإقليميّة – مكتب زحلة، السوري (ع. ك.)، بعد توافر معلومات حول قيامه بترويج مبالغ مالية مزيفة من فئة 100 الدولار الأميركي، ضمن محافظة البقاع، وقد ضُبط بحوزته مبلغ كبير من العملة الأجنبيّة المزيفة ، إضافةً إلى أجهزة إلكترونيّة وأدوات تُستخدم في عمليات التزييف، وكمية من خرطوش الصيد.

خلال التحقيق، تبيّن أنّه متورط في قضايا تتعلق بالمخدّرات، وأنّه مقيم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانيّة، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته.
