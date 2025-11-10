Advertisement

لبنان

لقاء علمائي في دار افتاء بعلبك: للعودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف

10-11-2025 | 11:35
استقبل مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في دار الفتوى بعلبك، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، وقاضي بعلبك الشرعي الشيخ عباس شريف، مع وفد علمائي، بحضور فاعليات دينية واجتماعية.
وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا عامة إسلامية ووطنية، وشدد المجتمعون على "أهميّة تفعيل دور المؤسسات، والتأكيد على عوامل الوحدة ورفض كل ما يفرق، على اعتبار أن الرد الأمضى على الاعتداءات الأسرائيلية المتواصلة هو بالوحدة الداخلية وبتماسك المؤسسات والالتفاف حولها، والارتقاء بالخطاب السياسي ونشر أجواء الوحدة والتفاؤل، وحث الإعلام على لعب الدور الإيجابي بهذا الشأن، فالكلمة مسؤولية والموقف مسؤولية، وربنا سبحانه وتعالى قال: "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ".


وأكد المجتمعون بأن "المطلوب العودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف كاملا، وتمتين الوحدة الداخلية، والمحافظة على الثوابت قاعدة وطنية ينبغي الحفاظ عليها والانطلاق منها".


وشدد اللقاء على "مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، وعلى ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، ورفض كل أشكال التطبيع، والتأكيد بأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية".


وقد عبّر المجتمعون عن "تقديرهم للتعاون القائم بين المرجعيات الدينية والوطنية في سبيل تعزيز الخطاب المعتدل، وترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية، لما فيه خير الوطن والمجتمع".
