لقاء علمائي في دار افتاء بعلبك: للعودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف

استقبل مفتي محافظة الشيخ بكر الرفاعي الفتوى ، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن ، وقاضي بعلبك الشرعي الشيخ عباس شريف، مع وفد علمائي، بحضور فاعليات دينية واجتماعية.

Advertisement



وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا عامة إسلامية ووطنية، وشدد المجتمعون على "أهميّة تفعيل دور المؤسسات، والتأكيد على عوامل الوحدة ورفض كل ما يفرق، على اعتبار أن الرد الأمضى على الاعتداءات الأسرائيلية المتواصلة هو بالوحدة الداخلية وبتماسك المؤسسات والالتفاف حولها، والارتقاء بالخطاب السياسي ونشر أجواء الوحدة والتفاؤل، وحث الإعلام على لعب الدور الإيجابي بهذا الشأن، فالكلمة مسؤولية والموقف مسؤولية، وربنا سبحانه وتعالى قال: "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ".





وأكد المجتمعون بأن "المطلوب العودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق كاملا، وتمتين الوحدة الداخلية، والمحافظة على الثوابت قاعدة وطنية ينبغي الحفاظ عليها والانطلاق منها".





وشدد اللقاء على "مركزية القضية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، وعلى ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في وجه ، ورفض كل أشكال التطبيع، والتأكيد بأن ستبقى عاصمة الأبدية".