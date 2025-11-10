الصورة الأولى للقذافي بعد إخلاء سبيله.. شاهدوها

تناقل ناشطون عبر ، اليوم الإثنين، الصورة الأولى لهانيبال بعد الإفراج عنه بكفالة مالية بلغت قيمتها 80 مليار .

وكان القذافي قد خرج من سجن ، مساء اليوم، حيث قضى عشر سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام ورفيقيه.



وجاء إخلاء سبيل القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين.