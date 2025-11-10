Advertisement

لبنان

الصورة الأولى للقذافي بعد إخلاء سبيله.. شاهدوها

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:39
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، الصورة الأولى لهانيبال القذافي بعد الإفراج عنه بكفالة مالية بلغت قيمتها 80 مليار ليرة لبنانية.
وكان القذافي قد خرج من سجن قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم، حيث قضى عشر سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
 

وجاء إخلاء سبيل القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين.


وبعدها، تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأطلق سراحه.
 
 
 
 
 

 
 
