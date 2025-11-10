Advertisement

لبنان

وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:49
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي - بوبروفنيتسكي ووفداً مرافقاً، بحضور سفير المجر في لبنان فيرينتس تشيلاج.
وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين.


وألقى منسى كلمة رحب فيها بالوزير الضيف والوفد المرافق، مؤكداً "عمق الصداقة التاريخية التي تجمع لبنان والمجر، القائمة على قيم الحرية والإنسانية والدفاع عن الأوطان"، مُعرباً عن "شكر لبنان العميق للدعم الذي تقدّمه المجر للجيش اللبناني".


من جهته، نقل سالاي - بوبروفنيتسكي تحيات حكومة وشعب المجر، وأكد التزام بلاده الوقوف إلى جانب لبنان، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون العسكري التي تعزز أواصر التعاون بين البلدين.
 
 
كذلك، تحدث سالاي - بوبروفنيتسكي عن "عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية المميزة التي تجمع لبنان والمجر".
