وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري

استقبل اللواء في مكتبه باليرزة اليوم، المجري كريستوف سالاي - بوبروفنيتسكي ووفداً مرافقاً، بحضور سفير في فيرينتس تشيلاج.

وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين.





وألقى منسى كلمة رحب فيها بالوزير الضيف والوفد المرافق، مؤكداً "عمق الصداقة التاريخية التي تجمع لبنان والمجر، القائمة على قيم الحرية والإنسانية والدفاع عن الأوطان"، مُعرباً عن "شكر لبنان العميق للدعم الذي تقدّمه المجر للجيش اللبناني".





، نقل سالاي - بوبروفنيتسكي تحيات حكومة وشعب المجر، وأكد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون العسكري التي تعزز أواصر التعاون بين البلدين.