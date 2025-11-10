Advertisement

لبنان

بالصورة.. الدفاع المدني ينشر حصيلة عمليات إخماد الحرائق اليوم

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:50
نشرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني جدولاً يُبين حصيلة عمليات إخماد الحرائق، التي نفذها عناصرها اليوم.
وفي ما يلي الجدول في الصورة المُرفقة:
 
 
