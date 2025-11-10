Advertisement

لبنان

قماطي: الاستمرار في طريق المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الذي يضمن للبلاد أمنها

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:56
نظم "حزب الله" في مجمع السيدة الزهراء في صيدا، حفلاً تكريمياً بمناسبة "يوم الشهيد"، حضره ممثلون عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ، الشخصيات سياسية واجتماعية، وفعاليات شعبية، علماء دين، عوائل الشهداء، إضافة إلى الأهالي الذين جددوا العهد والوفاء لدماء الشهداء.
افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، تلاه كلمة حزب الله ألقاها عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، أكد فيها على أن "يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة للذكرى بل محطة لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والمضي على النهج الذي رسموه بالمقاومة والدفاع عن الوطن".


وأضاف: "تضحيات شهدائنا كانت وما زالت الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وأهله، والمضي على خطاهم واجب وطني وأخلاقي لكل الأجيال".


وشدد على أن "الاستمرار في طريق المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الذي يضمن للبلاد أمنها واستقرارها"، مؤكداً أن "ذكراهم ستظل نبراساً لكل من يسعى للحفاظ على كرامة لبنان وسيادته، وأن الوفاء للشهداء هو التزام دائم لا يقتصر على ذكرى واحدة في العام".

وختم: "إن الطريق الذي سلكوه هو الطريق نحو الصمود والنصر، وأن كل جيل جديد مدعو للاستلهام من تضحياتهم للحفاظ على وحدة لبنان وتعزيز قوته في مواجهة التحديات.

