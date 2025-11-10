23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قماطي: الاستمرار في طريق المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الذي يضمن للبلاد أمنها
Lebanon 24
10-11-2025
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم "
حزب الله
" في مجمع السيدة
الزهراء
في
صيدا
، حفلاً تكريمياً بمناسبة "يوم الشهيد"، حضره ممثلون عن الاحزاب
اللبنانية
والفصائل
الفلسطينية
، الشخصيات سياسية واجتماعية، وفعاليات شعبية، علماء دين، عوائل
الشهداء
، إضافة إلى الأهالي الذين جددوا
العهد
والوفاء لدماء الشهداء.
Advertisement
افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، تلاه كلمة حزب الله ألقاها
عضو المجلس
السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، أكد فيها على أن "يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة للذكرى بل محطة لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والمضي على النهج الذي رسموه بالمقاومة والدفاع عن الوطن".
وأضاف: "تضحيات شهدائنا كانت وما زالت الضمانة الحقيقية لحماية
لبنان
وأهله، والمضي على خطاهم واجب وطني وأخلاقي لكل الأجيال".
وشدد على أن "الاستمرار في طريق
المقاومة
هو الخيار الاستراتيجي الذي يضمن للبلاد أمنها واستقرارها"، مؤكداً أن "ذكراهم ستظل نبراساً لكل من يسعى للحفاظ على كرامة لبنان وسيادته، وأن الوفاء للشهداء هو
التزام
دائم لا يقتصر على ذكرى واحدة في العام".
وختم: "إن الطريق الذي سلكوه هو الطريق نحو الصمود والنصر، وأن كل جيل جديد مدعو للاستلهام من تضحياتهم للحفاظ على وحدة لبنان وتعزيز قوته في مواجهة التحديات.
مواضيع ذات صلة
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: رفض مواجهة الوضع المسلح لـحزب الله يضمن استمرار التآكل المؤسسي بالبلاد
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: رفض مواجهة الوضع المسلح لـحزب الله يضمن استمرار التآكل المؤسسي بالبلاد
11/11/2025 03:46:41
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة ستبقى الخيار الأول والأخير
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة ستبقى الخيار الأول والأخير
11/11/2025 03:46:41
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير دولة قطر: بحثت مع الرئيس ترامب آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين
Lebanon 24
أمير دولة قطر: بحثت مع الرئيس ترامب آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين
11/11/2025 03:46:41
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لا بديل عن خيار المقاومة والجيش كأساس وجودي للبنان
Lebanon 24
قبلان: لا بديل عن خيار المقاومة والجيش كأساس وجودي للبنان
11/11/2025 03:46:41
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينية
عضو المجلس
اللبنانية
حزب الله
المقاومة
الزهراء
الشهداء
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتصالات ناشطة
Lebanon 24
إتصالات ناشطة
18:17 | 2025-11-10
10/11/2025 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-10
10/11/2025 04:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
16:50 | 2025-11-10
10/11/2025 04:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
Lebanon 24
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
16:36 | 2025-11-10
10/11/2025 04:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
16:31 | 2025-11-10
10/11/2025 04:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
11:03 | 2025-11-10
10/11/2025 11:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:17 | 2025-11-10
إتصالات ناشطة
16:56 | 2025-11-10
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-11-10
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
16:36 | 2025-11-10
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
16:31 | 2025-11-10
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
16:26 | 2025-11-10
بعد انتشار فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 03:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24