قماطي: الاستمرار في طريق المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الذي يضمن للبلاد أمنها

نظم " " في مجمع السيدة في ، حفلاً تكريمياً بمناسبة "يوم الشهيد"، حضره ممثلون عن الاحزاب والفصائل ، الشخصيات سياسية واجتماعية، وفعاليات شعبية، علماء دين، عوائل ، إضافة إلى الأهالي الذين جددوا والوفاء لدماء الشهداء.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، تلاه كلمة حزب الله ألقاها السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، أكد فيها على أن "يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة للذكرى بل محطة لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والمضي على النهج الذي رسموه بالمقاومة والدفاع عن الوطن".





وأضاف: "تضحيات شهدائنا كانت وما زالت الضمانة الحقيقية لحماية وأهله، والمضي على خطاهم واجب وطني وأخلاقي لكل الأجيال".