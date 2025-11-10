Advertisement

لبنان

حرائق العيشية والجرمق مستمرّة.. والأهالي يناشدون الجيش التدخل

Lebanon 24
10-11-2025 | 12:04
يتواصل اشتعال النيران في احراج الصنوبر والسنديان والزيتون في منطقتي العيشية والجرمق، والتي تسببت بها الغارات الجوية الاسرائيلية التي تعرضت لها المنطقة بعد ظهر اليوم.
وامتدت النيران إلى أحراج الجبل الرفيع وجبل الريحان، وأتت على مساحات كبيرة من غابات الصنوبر في اضخم حريق تشهده المنطقة امتد لكيلومترات.


وتواجه فرق الدفاع المدني من مراكز النبطية وجزين واقليم التفاح مع فرق من اتحاد بلديات اقليم التفاح واتحاد بلديات جبل الريحان و"كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية"، صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب وعورة المنطقة، ووجود اجسام مشبوهة غير منفجرة من مخلفات العدوان.


ووجه الأهالي في مناطق اقليم التفاح وجبل الريحان نداءات الى الجيش اللبناني طلبت تدخله بإرسال طوافاته للمساعدة في اطفاء الحرائق، التي تشكل كارثة بيئية بحيث قضت النيران على اهم ثروة حرجية تحتوي الاف اشجار الصنوبر والبلوط والزيتون.


الى ذلك، تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحرائق الكبيرة التي اشتعلت منذ ساعات الصباح، في 3 أحراج بين بلدات رومين وعزة واركي، وأتت على مساحات واسعة من اشجار البلوط والملول والاشجار المثمرة، وتسبب بالحريق محلقات معادية ألقت مواد حارقة على المنطقة.
 
 
 
