23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصدي بحث مع رئيس قبرص سبل تعميق التعاون في مجال الطاقة
Lebanon 24
10-11-2025
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الطاقة
والمياه جو الصدي اليوم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك متابعة للمباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون معه في نيقوسيا في تموز الماضي.
Advertisement
وتناول البحث بين الصدي والرئيس القبرصي سبل تعميق التعاون في مجال الطاقة مع
لبنان
.
وتحدث خريستودوليدس فأكد أن "لبنان هو أقرب دولة إلى قبرص"، وقال: "نعمل معا بشكل وثيق جدا، ولدينا علاقات ممتازة. سنبحث في إمكان الربط الكهربائي، ومن المهم جدا أن يكون لدينا مشروع ملموس حتى نتمكن من العمل مع
الاتحاد الأوروبي
في هذا الاتجاه من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي".
من جهته
، تحدث الصدي عن "اهتمام بلاده بموضوع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون الطاقوي بين لبنان وقبرص".
وفي هذا الاطار، عقد الصدي اجتماع عمل مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي
جورج
باباناستاسيو ، وتبادلا وجهات النظر حول "تعميق التعاون
الثنائي
، مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية للكهرباء"، وتقرر "تشكيل فرق فنية لهذا الغرض".
وشارك في الاجتماع سفيرة
جمهورية
قبرص في لبنان ماريا خاجي ثيودوسيو، عضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان الدكتور دانيال جحا،
المدير العام
لوزارة الطاقة القبرصية ماريوس باناغيديس، ومديرا خدمات الطاقة والهيدروكربونات في الوزارة خارالامبوس روسوس وستيليوس نيكولايديس.
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث مع الشيباني في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
Lebanon 24
الحجار بحث مع الشيباني في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
11/11/2025 03:46:55
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
Lebanon 24
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
11/11/2025 03:46:55
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات
Lebanon 24
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات
11/11/2025 03:46:55
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة جو الصدي لـ"الشرق": قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائي وسندرس تفاصيله
Lebanon 24
وزير الطاقة جو الصدي لـ"الشرق": قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائي وسندرس تفاصيله
11/11/2025 03:46:55
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
المدير العام
وزارة الطاقة
وزير الطاقة
الجمهوري
الأوروبي
من جهته
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتصالات ناشطة
Lebanon 24
إتصالات ناشطة
18:17 | 2025-11-10
10/11/2025 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-10
10/11/2025 04:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
16:50 | 2025-11-10
10/11/2025 04:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
Lebanon 24
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
16:36 | 2025-11-10
10/11/2025 04:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
16:31 | 2025-11-10
10/11/2025 04:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
11:03 | 2025-11-10
10/11/2025 11:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:17 | 2025-11-10
إتصالات ناشطة
16:56 | 2025-11-10
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-11-10
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
16:36 | 2025-11-10
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
16:31 | 2025-11-10
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
16:26 | 2025-11-10
بعد انتشار فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24