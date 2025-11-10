الصدي بحث مع رئيس قبرص سبل تعميق التعاون في مجال الطاقة

زار والمياه جو الصدي اليوم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك متابعة للمباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون معه في نيقوسيا في تموز الماضي.

Advertisement



وتناول البحث بين الصدي والرئيس القبرصي سبل تعميق التعاون في مجال الطاقة مع .





وتحدث خريستودوليدس فأكد أن "لبنان هو أقرب دولة إلى قبرص"، وقال: "نعمل معا بشكل وثيق جدا، ولدينا علاقات ممتازة. سنبحث في إمكان الربط الكهربائي، ومن المهم جدا أن يكون لدينا مشروع ملموس حتى نتمكن من العمل مع في هذا الاتجاه من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي".





، تحدث الصدي عن "اهتمام بلاده بموضوع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون الطاقوي بين لبنان وقبرص".





وفي هذا الاطار، عقد الصدي اجتماع عمل مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي باباناستاسيو ، وتبادلا وجهات النظر حول "تعميق التعاون ، مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية للكهرباء"، وتقرر "تشكيل فرق فنية لهذا الغرض".