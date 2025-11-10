Advertisement

لبنان

الصدي بحث مع رئيس قبرص سبل تعميق التعاون في مجال الطاقة

Lebanon 24
10-11-2025 | 12:26
زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي اليوم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك متابعة للمباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون معه في نيقوسيا في تموز الماضي.
وتناول البحث بين الصدي والرئيس القبرصي سبل تعميق التعاون في مجال الطاقة مع لبنان
 

وتحدث خريستودوليدس فأكد أن "لبنان هو أقرب دولة إلى قبرص"، وقال: "نعمل معا بشكل وثيق جدا، ولدينا علاقات ممتازة. سنبحث في إمكان الربط الكهربائي، ومن المهم جدا أن يكون لدينا مشروع ملموس حتى نتمكن من العمل مع الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي".
 

من جهته، تحدث الصدي عن "اهتمام بلاده بموضوع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون الطاقوي بين لبنان وقبرص".
 

وفي هذا الاطار، عقد الصدي اجتماع عمل مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو ، وتبادلا وجهات النظر حول "تعميق التعاون الثنائي، مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية للكهرباء"، وتقرر "تشكيل فرق فنية لهذا الغرض".


وشارك في الاجتماع سفيرة جمهورية قبرص في لبنان ماريا خاجي ثيودوسيو، عضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان الدكتور دانيال جحا، المدير العام لوزارة الطاقة القبرصية ماريوس باناغيديس، ومديرا خدمات الطاقة والهيدروكربونات في الوزارة خارالامبوس روسوس وستيليوس نيكولايديس.
 
 
