لبنان

عن "حزب الله".. ماذا أعلنَ مسؤولٌ أميركي؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 12:52
دعا وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي من بيروت، اللبنانيين إلى "إنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر حزب الله"، مؤكداً أن بلاده "جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران".
وقال هيرليفي في مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها "وكالة الصحافة الفرنسية"، في مقر السفارة الأميركية، بعيد لقائه اليوم، مسؤولين لبنانيين: "نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الإيراني الخبيث من خلال حزب الله".
 
 
وأكد هيرليفي أنَّ "الإدارة الأميركية الحالية جادة للغاية في قطع تمويل إيران"، التي تقدر الخزانة نقلها أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام الى الحزب.
 
 
 
