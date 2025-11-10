عن "حزب الله".. ماذا أعلنَ مسؤولٌ أميركي؟

دعا وكيل الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي من ، اللبنانيين إلى "إنهاء نفوذ الخبيث عبر "، مؤكداً أن بلاده "جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته ".

وقال هيرليفي في مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها " "، في مقر السفارة الأميركية، بعيد لقائه اليوم، مسؤولين لبنانيين: "نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الخبيث من خلال حزب الله".