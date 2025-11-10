Advertisement

لبنان

"لقاء الأحزاب في طرابلس": السيادة تتراجع والاعتداءات مستمرة والحكومة تساوم

10-11-2025 | 13:08
شدّد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في طرابلس" بعد اجتماعه الدوري على أنّ المرحلة التي تلت تشكيل الحكومة تتجه نحو مزيد من الانهيار والتبعية، مع سلطة تواصل الارتهان للخارج بدل حماية مؤسسات الدولة.
ورأى اللقاء أن السيادة تتآكل في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات اليومية التي خلّفت شهداء ودمارًا واسعًا، فيما تصر الحكومة على التفاوض تحت الضغط والسعي لنزع سلاح المقاومة، بينما تُعطَّل ملفات الفساد داخل التسويات السياسية.

وعلى المستوى المعيشي، وصف اللقاء الواقع بأنه خانق: كهرباء شبه غائبة، تضخم متواصل، خدمات متدهورة، ونفايات تتكدّس، مع خلافات حكومية تزيد الانهيار عمقًا.

وأكد اللقاء أن ما يُقدَّم اليوم على أنه "استعادة لقرار السلم والحرب" لا يعكس سيادة وطنية، بل يرسّخ التبعية، محذرًا من أنّ اللبنانيين لن ينخدعوا مجددًا وأن المحاسبة قادمة.

وجدد التحية لشهداء المقاومة، مؤكدًا الالتزام بخيارها حتى تحرير الأرض وحماية الشعب.

وفي ملف مخيم البداوي، دعا إلى معالجة تحفظ كرامة الأهالي وأمنهم عبر تنسيق منظم بين الجهات اللبنانية واللجنة الأمنية الفلسطينية.

كما أعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ودعم المقاومة في مواجهة العدوان حتى تحقيق التحرير.
 
