Advertisement

لبنان

مأساة في الحازمية.. "جان" ابن الـ29 عاماً جثة على الطريق!

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1440626-638984058296617682.jfif
Doc-P-1440626-638984058296617682.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر، مساء اليوم الإثنين، على الشاب جان الخوري، جثة هامدة على طريق قناطر زبيدة في الحازمية بيروت.
Advertisement


وأفادت المعلومات الأولية أن الجثة كانت مصابة بطلق ناري وقد عُثر على مسدس إلى جانبها.
 

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وباشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة المختصّة.
 
 
وذكرت المعلومات أن الشاب هو عنصرٌ سابق في الجيش، وهو من بلدة نيحا - قضاء البترون ويبلغ من العمر 29 عاماً.
 
 
مواضيع ذات صلة
ابن الـ 21 عاما جثة مُصابة بطلق ناري داخل سيارته في دورس
lebanon 24
11/11/2025 03:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"تطبيق اتفاق الطائف" محور ندوة للمجلس الشيعي في الحازمية
lebanon 24
11/11/2025 03:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في الحازمية.. وفاة طبيب بعد سقوطه من شرفة منزله
lebanon 24
11/11/2025 03:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
​ اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
lebanon 24
11/11/2025 03:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

قضاء البترون

جان الخوري

على الطريق

البترون

النيابة

الخوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2025-11-10
16:56 | 2025-11-10
16:50 | 2025-11-10
16:36 | 2025-11-10
16:31 | 2025-11-10
16:26 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24