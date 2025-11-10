مأساة في الحازمية.. "جان" ابن الـ29 عاماً جثة على الطريق!

عُثر، مساء اليوم الإثنين، على الشاب ، جثة هامدة على طريق قناطر في .

وأفادت المعلومات الأولية أن الجثة كانت مصابة بطلق ناري وقد عُثر على مسدس إلى جانبها.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وباشرت التحقيقات بإشراف المختصّة.