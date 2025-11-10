ترو تابع عمليات إخماد حرائق الإقليم: لتعزيز فرق الدفاع المدني

تابع رئيس ، مجريات عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في عددٍ من مناطق إقليم الخروب ، اليوم الإثنين.

وأعلن ترو في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنَّ فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة كلياً على الحريق الذي اندلع في أحراج بلدتي وداريا، مُثنياً على جهود رجال الإطفاء وتضحياتهم وعملهم الدؤوب طيلة ساعات النهار لإخماد النيران.





وكان ترو وجه نداء إلى لإرسال مزيد من الطوافات لإخماد الحريق بين شحيم وداريا حيث لامس المنازل وهدّد السكان، شاكراً على التجاوب السريع.