لبنان

ترو تابع عمليات إخماد حرائق الإقليم: لتعزيز فرق الدفاع المدني

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:51
تابع رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ماجد ترو، مجريات عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في عددٍ من مناطق إقليم الخروب الشمالي، اليوم الإثنين.
وأعلن ترو في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنَّ فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة كلياً على الحريق الذي اندلع في أحراج بلدتي شحيم وداريا، مُثنياً على جهود رجال الإطفاء وتضحياتهم وعملهم الدؤوب طيلة ساعات النهار لإخماد النيران.


وكان ترو وجه نداء إلى قيادة الجيش لإرسال مزيد من الطوافات لإخماد الحريق بين شحيم وداريا حيث لامس المنازل وهدّد السكان، شاكراً المؤسسة العسكرية على التجاوب السريع.


وأمام ما يحصل، يشدّد ترو على ضرورة تعزيز الدولة لفرق الدفاع المدني في المنطقة وتحسين جاهزيتها للتعامل مع الحرائق خصوصاً في المناطق الوعرة، مؤكداً أنّ رجال الدفاع المدني يبذلون الغالي والرخيص في سبيل إنقاذ الناس والطبيعة مهما كلف الأمر.
