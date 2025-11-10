Advertisement

لبنان

"جبال لبنان" مهدّدة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 15:44
تتخوف بلديات عديدة من سيناريوهات افتعال الحرائق المتجددة في العديد من المناطق لاسيما تلك الحرجية، الأمر الذي يهدد الجبال الخضراء.
 
وتقولُ مصادر بلدية إنّ الحرائق المفتعلة قد تكونُ بسبب "الحطابين" الذين يسعون للاستفادة من "الحطب" قبيل فصل الشتاء، فيما الخطر يطالُ الأشجار المثمرة من جهة ويستنزف طاقات فرق الدفاع المدني من جهة أخرى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
