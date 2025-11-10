Advertisement

لبنان

في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 16:00
بعد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، يترقب لبنان وصول منخفضٍ جويّ لسيطر على أجوائه بعد ظهر يوم الجمعة.
وفي السّياق، يقولُ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إنَّ "لبنان يشهدُ حالياً أجواء مُستقرة نسبياً مع انخفاض في درجات الحرارة مع بعض التقلبات ظهر الثلاثاء والخميس"، وأضاف: "من المُنتظر أن يصل منخفض جوي بعد ظهر الجمعة يحمل معه كتلاً هوائية باردة، فيما ستتساقط أمطار متفرقة أيضاً".
 

وذكر أبو خشفة أنَّ "الأمطار ستشتدُّ أحياناً يوم السبت مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة"، موضحاً أنه "من المُتوقع أن تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع يتجاوز الـ2400 متر"، مشيراً إلى أن "المنخفض الجوي سيستمرُّ حتى مطلع الأسبوع المُقبل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

