في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!

بعد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، يترقب وصول منخفضٍ جويّ لسيطر على أجوائه بعد ظهر يوم الجمعة.

وفي السّياق، يقولُ مصلحة الأرصاد الجويّة في وسام لـ" " إنَّ "لبنان يشهدُ حالياً أجواء مُستقرة نسبياً مع انخفاض في درجات الحرارة مع بعض التقلبات ظهر الثلاثاء والخميس"، وأضاف: "من المُنتظر أن يصل منخفض جوي بعد ظهر الجمعة يحمل معه كتلاً هوائية باردة، فيما ستتساقط أمطار متفرقة أيضاً".