بعد انتشار فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي

بنتيجة المتابعة من قبل اوقفت المدعو إ. م. مواليد ١٩٨٣ لبناني.بالتحقيق معه اعترف ان بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ في ، قام احد الاشخاص -الذي تبين انه يدعى ح. ر. مواليد ٢٠٠٢ سوري_ بضرب القاصر م. ح. مواليد ٢٠٠٨ وصديقه حيث أعمل كسائق لدى عائلة الاول.ولدى معرفتي بالحادثة، توجهت الى المكان وقمت بالاعتداء عليه وحرّضت ب. ح. على ضربه للاقتصاص منه، فيما كان صديقه يصوّر الاعتداء.التحقيق جارٍ بناءً لإشارة الإستئنافية في .