قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان

أصدر نزار هاني قرارًا ينظّم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات، المحلية والمستوردة، بهدف الحد من الاستغلال غير المستدام وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، تماشيًا مع التزامات باتفاقية CITES.ويضع القرار إطارًا تنظيميًا لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الداخلية بالأنواع المدرجة ضمن ملاحق الاتفاقية، وفق ضوابط علمية وإدارية تضمن عدم تعرّضها للاستغلال غير المشروع.وتُكلَّف الهيئة الإدارية لاتفاقية CITES في لبنان، بالتعاون مع الهيئة العلمية المختصة، بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالتجارة المشروعة، ومراقبة شرعية الحيازة، وتسجيل وتتبّع عمليات التربية والإكثار الصناعي، إضافة إلى رفع التقارير الدورية والتنسيق مع الجمارك والوزارات المعنية لضبط المخالفات.ويحظر القرار الاتجار أو الحيازة أو أو البيع أو النقل لأي من الأنواع المدرجة من دون تصاريح رسمية، على أن تُعدّ المخالفة جريمة بيئية تُحال إلى وتُصادر العينات المضبوطة.وشدّد الوزير نزار هاني على أن القرار يمثّل خطوة لتعزيز الحوكمة البيئية وحماية الطبيعية في لبنان، مؤكّدًا أن الوزارة ستطبّقه بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة.ويُصبح القرار نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية به.