الوفد الاميركي يطالب الحكومة "بخطوات عملية وملموسة".. عون: المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد لتحقيق مصلحة البلاد

Advertisement

برزت الى واجهة الاهتمام محادثات وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مع المسؤولين اللبنانيين خصوصا لجهة المواقف التي اعلنها وابرزها المطالبة بالعمل بشكل فعّال من أجل مكافحة تبييض الأموال.ونقل عن رئيس الوفد نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا "انه على الاستفادة من الفرصة المتاحة والاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب للبنان، وإلّا فإن الفرصة لن تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية". وطالب الوفد لبنان "بخطوات عملية وملموسة من الحكومة، وهناك رغبة اميركية بمساعدة لبنان لكن على لبنان القيام بالإجراءات المطلوبة، مع تقدير الجهود التي قام بها لبنان على مستوى وقوانين الاصلاحات"، وشدد على ضرورة مكافحة الاقتصاد غير الشرعي.وبحسب مصدر رسمي فإن الوفد الأميركي حمل مجموعة من المُقترحات من أجل ضمان عدم تدفّق الأموال إلى ، لا عن طريق مكاتب تحويل الأموال الشرعية أو غير المُرخّصة، وأن يكون هناك برنامج تدقيق في البيانات يلبّي الحاجة، كذلك التثبّت من عمليات الاستيراد والتصدير والمدفوعات المالية، وذلك على خلفية معلومات سرّبتها اسرائيل خلال الأيام العشرة الماضية، عن عمليات مالية كبيرة يقوم بها حزب الله عن طريق مهرّبين أو عن طريق تجّار لديهم وضعية قانونية، أو حتى من خلال شركات تحويل الأموال.وكان لافتاً ما كتبه غوركا بالأمس، حيث قال: "الرئيس جوزاف عون هو الزعيم المسيحي للدولة متعددة الطوائف. لقد كان شرفاً كبيراً لي أن ألتقي به مجدداً مع جون هيرلي، بعد 17 عامًا حين كان مجرد العقيد عون، وكان أحد طلابي في جامعة سيدة اللويزة. لقد قطعتَ شوطًا طويلًا يا جوزاف، اليوم هذا القائد هو صديقي، وهو في موقعٍ يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في في إطار اتفاقات أبراهام الجديدة والأوسع. لقد عانى لبنان طويلًا تحت النفوذ الشرير لإيران".في المقابل، كرّر الرئيس جوزاف عون التأكيد"أن المسار التفاوضي مع هو السبيل الوحيد لتحقيق مصلحة البلاد العليا"،وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البلغاري رومن راديف: "إن الجيش أمامه مهمة مصيرية في بسط سيطرته على كامل أراضي البلاد".وفي هذا السياق علم أن الاتصالات مستمرة على مستوى الرئاسات الثلاث للتوصل الى صيغة توافقية حول إطلاق التفاوض مع إسرائيل حيث يتفق الرؤساء على البدء بالتفاوض لكن مفاوضات غير مباشرة وعبر لجنة "الميكانيزم" أي لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة، كما يرفض لبنان وفق المعلومات رفع مستوى التفاوض من تقني الى سياسي، كما والتفاوض تحت نار الاعتداءات ، لذلك أبلغ رئيس الجمهورية ضرورة وقف الاعتداءات قبل أي تفاوض.ويجري رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار اسم أو اسمين للمشاركة في لجنة الميكانيزم، وعقد لقاءات مع عددٍ من الخبراء في ترسيم الحدود البرية والسياسات الدولية، وورد منهم الدكتور بول سالم لكن لم يحسم الأمر حتى الآن.وكشف مصدر دبلوماسي في أن الموفد السعودي المكلف متابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان سيصل غدًا الأربعاء على رأس وفدٍ كبير يضم 27 شخصية متخصصة في مجالات استثمارية واقتصادية وتنموية وسياحية وغيرها، في خطوة تعبّر عن جدية المملكة في مقاربة الملف اللبناني من زاوية جديدة، عنوانها الاستثمار في الفرص لا في الأوهام، وبما يعود بالخير على الشعب اللبناني".