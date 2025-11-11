إقتراح مصري "بلا تسليم سلاح"

Advertisement

علم ان بدر عبد العاطي يحضر لزيارة قريبة الى لطرح الافكار المصرية لحل النزاع بين لبنان واسرائيل، وقد بدأت السفارة المصرية تعد جدول اعمال الزيارة المرتقبة.ولفت مصدر الى أنه رشح عن زيارة المصرية حسن رشاد إلى بيروت بعض المعلومات التي تحدثت عن إقتراح تسوية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية على غرار ما حصل في غزة.وأبرز بنود هذه التسوية التي لم تبصر النور هو إعلان رسميًا هدنة طويلة المدى تصل الى 25 سنة من دون الحديث عن تسليم سلاحه في العلن أو في الإعلام، عندها تتولى التفاوض غير المباشر برعاية أميركية للوصول الى إتفاق هدنة وإنسحاب وترسيم الحدود، وهكذا يكون الحزب حفظ ماء الوجه وحيّد لبنان عن الصراع.وأشار المصدر الى أن هذه الإتفاقية الأمنية كانت مرتبطة بسلة مساعدات مالية للنهوض الإقتصادي وإعادة الإعمار، لكن "حزب الله" رفضها وعمد الى اصدار بيانه الأخير .