26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إقتراح مصري "بلا تسليم سلاح"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم ان
وزير الخارجية
المصرية
بدر عبد العاطي يحضر لزيارة قريبة الى
لبنان
لطرح الافكار المصرية لحل النزاع بين لبنان واسرائيل، وقد بدأت السفارة المصرية تعد جدول اعمال الزيارة المرتقبة.
Advertisement
ولفت مصدر
دبلوماسي
الى أنه رشح عن زيارة
رئيس المخابرات
المصرية حسن رشاد إلى بيروت بعض المعلومات التي تحدثت عن إقتراح تسوية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية على غرار ما حصل في غزة.
وأبرز بنود هذه التسوية التي لم تبصر النور هو إعلان
حزب الله
رسميًا هدنة طويلة المدى تصل الى 25 سنة من دون الحديث عن تسليم سلاحه في العلن أو في الإعلام، عندها تتولى
الدولة اللبنانية
التفاوض غير المباشر برعاية
مصرية
أميركية للوصول الى إتفاق هدنة وإنسحاب
إسرائيل
وترسيم الحدود، وهكذا يكون الحزب حفظ ماء الوجه وحيّد لبنان عن الصراع.
وأشار المصدر الى أن هذه الإتفاقية الأمنية كانت مرتبطة بسلة مساعدات مالية للنهوض الإقتصادي وإعادة الإعمار، لكن "حزب الله" رفضها وعمد الى اصدار بيانه الأخير .
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مصدر مصري مسؤول: القاهرة والدوحة سلمتا حماس مقترح ترامب لإنهاء الحرب
Lebanon 24
مصدر مصري مسؤول: القاهرة والدوحة سلمتا حماس مقترح ترامب لإنهاء الحرب
11/11/2025 12:05:01
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم سلاح المخيمات نحو " الفرملة" وموقف موحّد لتحالف القوى الفلسطينية
Lebanon 24
تسليم سلاح المخيمات نحو " الفرملة" وموقف موحّد لتحالف القوى الفلسطينية
11/11/2025 12:05:01
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جواد نصرالله: والدي كان غاضبا بشدة ولا تسليم سلاح "ولا بالاحلام"
Lebanon 24
جواد نصرالله: والدي كان غاضبا بشدة ولا تسليم سلاح "ولا بالاحلام"
11/11/2025 12:05:01
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية: قطر ومصر وتركيا ودول عربية أخرى تدعم نزع سلاح "حماس"
Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية: قطر ومصر وتركيا ودول عربية أخرى تدعم نزع سلاح "حماس"
11/11/2025 12:05:01
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدولة اللبنانية
رئيس المخابرات
وزير الخارجية
إعادة الإعمار
اللبنانية
حزب الله
دبلوماسي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هذا موعد "عاصفة لبنان"
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا موعد "عاصفة لبنان"
05:00 | 2025-11-11
11/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
05:00 | 2025-11-11
11/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية
Lebanon 24
باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية
04:57 | 2025-11-11
11/11/2025 04:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء
Lebanon 24
بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء
04:17 | 2025-11-11
11/11/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
Lebanon 24
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
04:12 | 2025-11-11
11/11/2025 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
06:15 | 2025-11-10
10/11/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-11-11
بالفيديو.. هذا موعد "عاصفة لبنان"
05:00 | 2025-11-11
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
04:57 | 2025-11-11
باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية
04:17 | 2025-11-11
بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء
04:12 | 2025-11-11
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
04:02 | 2025-11-11
ياسين يحذر: الحرائق تهدد عكار والمناطق الجبلية بسبب الإهمال أو التعمد
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 12:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24