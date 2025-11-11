Advertisement

لبنان

إقتراح مصري "بلا تسليم سلاح"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:15
علم ان وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي يحضر لزيارة قريبة الى لبنان لطرح الافكار المصرية لحل النزاع بين لبنان واسرائيل، وقد بدأت السفارة المصرية تعد جدول اعمال الزيارة المرتقبة.
ولفت مصدر دبلوماسي الى أنه رشح عن زيارة رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد إلى بيروت  بعض المعلومات التي تحدثت عن إقتراح تسوية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية على غرار ما حصل في غزة.
وأبرز بنود هذه التسوية التي لم تبصر النور هو إعلان حزب الله رسميًا هدنة طويلة المدى تصل الى 25 سنة من دون الحديث عن تسليم سلاحه في العلن أو في الإعلام، عندها تتولى الدولة اللبنانية التفاوض غير المباشر برعاية مصرية أميركية للوصول الى إتفاق هدنة وإنسحاب إسرائيل وترسيم الحدود، وهكذا يكون الحزب حفظ ماء الوجه وحيّد لبنان عن الصراع. 
وأشار المصدر الى أن هذه الإتفاقية الأمنية كانت مرتبطة بسلة مساعدات مالية للنهوض الإقتصادي وإعادة الإعمار، لكن "حزب الله" رفضها وعمد الى اصدار بيانه الأخير .
 
المصدر: لبنان 24
