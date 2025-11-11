ما جديد حرائق الأحراج في لبنان؟

Advertisement

تجددت الحرائق في ، مخلفة أضرارًا واسعة في أشجار الصنوبر، حيث عملت سيارات الدفاع المدني بمساندة عناصر الجيش على حصر النيران. وتمتد الحرائق حاليًا نحو أحراج بكاسين وعراي، فيما تشارك طوافات الجيش في جهود الإطفاء للحد من انتشارها.وفي وقت سابق، تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني من السيطرة على حريقين منفصلين في المنطقة؛ الأول في أنان، والذي قضى على مساحات من الخيم والنباتات الزراعية، والثاني في محيط الحمصية، حيث طال عدد من أشجار الصنوبر. كما تمكن من إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة إقليم الخروب والتي انتشرت نتيجة اشتداد حركة الرياح.وكانت الحرائق التي اندلعت أمس في الجرمق والعيشية بفعل قد انحسرت، إلا أن الحرائق استمرت في مناطق وعرمتى نتيجة صعوبة الوصول إليها وإخمادها.