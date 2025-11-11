Advertisement

لبنان

نجاة عون صليبا: لضرورة تفادي تعنّت "الحزب" لضمان استقرار لبنان

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1440819-638984541133116946.jpg
Doc-P-1440819-638984541133116946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شددت النائبة نجاة عون صليبا، على أهمية المساعي التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة والدول العربية الصديقة في ظل الضغوط لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة أن الأولوية تكمن في تجنب تعنّت "الحزب" ورفع سقف المطالب.
Advertisement

ورأت في حديثها إلى "صوت كلّ لبنان"، أن الخطاب القوي لـ "الحزب" لا يعني استعداده للتخلي عن السلاح، موضحة أنه يسعى إلى جرّ البلاد إلى مواجهة لا يريدها أي فريق لبناني ولا أصدقاؤه. واعتبرت أن ازدواجية مواقف "الحزب"، بين رفع السقف والمطالبة بالإعمار، بينما لا يمتلك القدرة العسكرية للتنفيذ، تشكّل تهديدًا للاستقرار اللبناني.

أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فانتقدت خطف القرار اللبناني من قبل شخص بسبب مركزه، معتبرة أن هذا يتعارض مع النظام والدستور. وشددت على ضرورة تمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم، ودعت إلى إدراج مشاريع القوانين العاجلة والمتكررة على جدول أعمال المجلس النيابي ليتم السير وفق ما يقرره المجلس.
مواضيع ذات صلة
سليم عون: الانتخابات ضرورة دستورية ومن حق "الحزب" فرض شروطه
lebanon 24
11/11/2025 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
lebanon 24
11/11/2025 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا
lebanon 24
11/11/2025 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة صليبا: لن نسكت عن الفساد والتلويث المتعمّد
lebanon 24
11/11/2025 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

عون صليبا

نجاة عون

الجمهوري

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2025-11-11
05:00 | 2025-11-11
05:00 | 2025-11-11
04:57 | 2025-11-11
04:17 | 2025-11-11
04:12 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24