لبنان
نجاة عون صليبا: لضرورة تفادي تعنّت "الحزب" لضمان استقرار لبنان
Lebanon 24
11-11-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شددت النائبة
نجاة عون صليبا
، على أهمية المساعي التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة والدول العربية الصديقة في ظل الضغوط لنزع سلاح
حزب الله
، مؤكدة أن الأولوية تكمن في تجنب تعنّت "الحزب" ورفع سقف المطالب.
ورأت في حديثها إلى "صوت كلّ
لبنان
"، أن الخطاب القوي لـ "الحزب" لا يعني استعداده للتخلي عن السلاح، موضحة أنه يسعى إلى جرّ البلاد إلى مواجهة لا يريدها أي فريق لبناني ولا أصدقاؤه. واعتبرت أن ازدواجية مواقف "الحزب"، بين رفع السقف والمطالبة بالإعمار، بينما لا يمتلك القدرة العسكرية للتنفيذ، تشكّل تهديدًا للاستقرار اللبناني.
أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فانتقدت خطف القرار اللبناني من قبل شخص بسبب مركزه، معتبرة أن هذا يتعارض مع النظام والدستور. وشددت على ضرورة تمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم، ودعت إلى إدراج مشاريع القوانين العاجلة والمتكررة على جدول أعمال المجلس النيابي ليتم السير وفق ما يقرره المجلس.
تابع
