لبنان

سماع دوي انفجارات في محيط شكا.. هذا مصدرها

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:51
سُمع دوي انفجارات في محيط بلدة شكا والمناطق المجاورة ما أثار قلق الأهالي، وتبيّن أن الأصوات ناجمة عن تدريب عسكري يجريه الجيش في منطقة حنوش، وذلك في إطار مناورات تدريبية معتادة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
