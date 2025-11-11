Advertisement

لبنان

باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
11-11-2025 | 04:57
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، يرافقها رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي ألكسندر جولي، وذلك بحضور النائبة ندى البستاني وبشير حداد.
وجرى خلال اللقاء، البحث في المستجدات في لبنان والمنطقة، وكذلك في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.
