باسيل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثنائية

Advertisement

استقبل رئيس " " النائب ، سفيرة في ساندرا دي وايلي، يرافقها رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد ألكسندر جولي، وذلك بحضور النائبة ندى البستاني وبشير حداد.وجرى خلال اللقاء، البحث في المستجدات في لبنان والمنطقة، وكذلك في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.