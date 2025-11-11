24
لبنان
إرتياح للعمل البلديّ
|
11-11-2025
|
07:03
A-
A+
منذ تولي المجالس البلديّة مهامها بعد الإنتخابات، أبدى العديد من المواطنين من مناطق وبلدات مُختلفة إرتياحهم للعمل البلديّ، وأشاروا إلى أنّ فرق البلديات تعمد كلّ فترة، إلى رشّ المبيدات لمُكافحة الحشرات، وتحسين الطرقات ضمن نطاقها، وإنارة الشوارع وتنظيم حركة السير ومنع المُخالفات، وتسيير دوريات ليليّة لحماية السكان والحدّ من السرقات.
ولُوحِظَ أيضاً، أنّ فرق البلديات تقوم بتنظيف مجاري المياه، قبل وصول أوّل مُنخفض جويّ إلى
لبنان
الخميس، لتلافي غرق الطرقات والشوارع بالأمطار.
