Advertisement

لبنان

إرتياح للعمل البلديّ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1440891-638984669339442747.jpg
Doc-P-1440891-638984669339442747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


منذ تولي المجالس البلديّة مهامها بعد الإنتخابات، أبدى العديد من المواطنين من مناطق وبلدات مُختلفة إرتياحهم للعمل البلديّ، وأشاروا إلى أنّ فرق البلديات تعمد كلّ فترة، إلى رشّ المبيدات لمُكافحة الحشرات، وتحسين الطرقات ضمن نطاقها، وإنارة الشوارع وتنظيم حركة السير ومنع المُخالفات، وتسيير دوريات ليليّة لحماية السكان والحدّ من السرقات.
Advertisement

ولُوحِظَ أيضاً، أنّ فرق البلديات تقوم بتنظيف مجاري المياه، قبل وصول أوّل مُنخفض جويّ إلى لبنان الخميس، لتلافي غرق الطرقات والشوارع بالأمطار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ارتياح دوليّ لمبادرة عون التفاوضية بموازاة ضغط لوقف العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
11/11/2025 18:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتياحٌ كبير في عين التينة
lebanon 24
11/11/2025 18:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. "حراك سعودي" وارتياح
lebanon 24
11/11/2025 18:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عائدون من واشنطن: لا حرب على لبنان وارتياح لدور الجيش
lebanon 24
11/11/2025 18:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

حسين ال

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:26 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24