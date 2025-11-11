إنجاز مشروع قانون الإعلام وإقرار هيئة وطنية مستقلة للإعلام

Advertisement

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة وبحضور الدكتور بول وعدد من النواب. وبعد الجلسة، أعلن عدوان أنّ اللجنة أنهت العمل على مشروع قانون الإعلام، على أن يُحال خلال الأيام المقبلة إلى لمناقشته وإقراره.وشدّد عدوان على أنّ القانون الجديد يأتي مواكبًا للتطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي، مع ضمان حماية حرية الصحافيين ومنع الملاحقات الجزائية بحقهم.كما أشار إلى أن المشروع ينصّ على تشكيل هيئة وطنية للإعلام تضم أهل الاختصاص وتتمتع بالاستقلالية، مؤكّدًا أنّ إنجاز هذا المسار تمّ بفضل الجهد المتواصل لأعضاء اللجنة وبمساهمة الوزير مرقص.وفي ما يتعلق بقانون استقلالية ، أوضح عدوان أنّ اللجنة ستعود لبحثه الأسبوع المقبل بعد أن أُعيد إليها، مع إحالة النص مجددًا إلى الهيئة العامة في أسرع وقت. وقال إن هذه القوانين إصلاحية وتكرّس مؤسسات تعمل وفق تشريعات حديثة تضمن حقوق المواطنين.من جانبه، وصف وزير الإعلام بول مرقص اليوم بأنه "تاريخي"، مشيرًا إلى أن مسار إعداد قانون الإعلام امتدّ لنحو 15 عامًا، قبل أن يُستكمل مؤخّرًا بمنهجية ركزت على حماية الحريات الإعلامية وصون الصحافيين من الملاحقات.وأكد أن النص الجديد يحفظ حرية العمل الإعلامي ويعالج وضع العاملين خارج المؤسسات التقليدية، لافتًا إلى خطوات موازية بالتعاون مع لضمان إدخال هؤلاء إلى الضمان الاجتماعي وخفض اشتراكاتهم.وقال مرقص إن القانون يحدد من هو الإعلامي وفق معايير مهنية وأخلاقية، من دون إقصاء العاملين المستقلين، مشيرًا إلى أن حماية هؤلاء جزء أساسي من التوجّه العام في القانون.